«Монако» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Франции 20 ноября 2020 года

В 11 туре французской Лиги 1 «Монако» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на стадионе «Луи II» 20 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Монако» — ПСЖ.

«Монако»

Команда из одноименного княжества сейчас занимает шестую позицию в турнирной таблице Лиги 1. Приняв участие в 10 играх, она заработала 17 баллов. Разрыв между первой строчкой составляет 7 очков.

Первая потеря случилась уже в дебютной встрече «Монако» в рамках Лиги 1. На «Луи II» красно-белые расписали мировую с «Реймсом» (2:2). Но затем была победа над «Мецом» в следующем матче (1:0).

В третьем туре подопечные Нико Ковача обыграли «Нант» (2:1), после чего «монегаски» уступили «Ренну» (1:2), победили «Страсбург» (3:2), а также потерпели поражение от «Бреста» в первом октябрьском поединке (0:1).

Все прогнозы на Лигу 1

В двух следующих встречах прошлого месяца «Монако» сыграл вничью с «Монпелье» (1:1) и был разгромлен «Лионом» (1:4). А в ноябре команда Нико Ковача успела победить «Бордо» (4:0) и «Ниццу» (2:1).

ПСЖ

После десяти туров парижский клуб возглавил таблицу чемпионата. В десяти играх эта команда набрала 24 очка, забила 26 мячей и пропустила всего 3 гола. От второго клуба она оторвалась на 5 пунктов.

После двух поражений на старте сезона от «Ланса» (0:1) и «Марселя» (0:1) «Пари Сен-Жермен» в чемпионате только выигрывает. Перед началом еврокубков красно-синие победили в пяти матчах домашнего первенства.

В этих встречах ПСЖ переиграл «Мец» (1:0), «Ниццу» (3:0), «Реймс» (2:0), «Анже» (6:1) и «Ним» (4:0). А в стартовом туре Лиги чемпионов подопечные Томаса Тухеля оказались слабее «МЮ» (1:2).

В двух других еврокубковых матчах парижане взяли верх над «Истанбул Башакшехир» (2:0) и проиграли «РБ Лейпцигу» (1:2). Между этими поединками ПСЖ в Лиге 1 раскатал «Дижон» (4:0) и «Нант» (3:0). А 7 ноября команда Тухеля прихлопнула «Ренн» (3:0).

Прогноз и ставка

Победа «Монако» в игре 11-го тура Лиги 1 оценивается в 4.62, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.86, а на победу ПСЖ — 1.66.

В центральном матче «монегаскам» не помогут Головин и Бен Йеддер — два ключевых футболиста команды Ковача. А в составе ПСЖ кадровых потерь еще больше.

В грядущем матче под вопросом участие Мбаппе, Мойзе Кина, Верратти, Дракслера, Икарди, Берната и Сарабии. Ну и Неймар, скорее всего, пропустит данный поединок.

Обойма двух клубов серьезно пострадала, однако на результативности это не должно отразиться, ведь ярких исполнителей на поле все еще будет много. Наши прогноз и ставка — ПСЖ не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.73. 0