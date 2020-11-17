Мальта — Фарерские острова. Прогноз (к. 3.50) и ставки на Лиги наций УЕФА 17 ноября 2020 года

Мальта
За тур до финиша второго розыгрыша Лиги наций сборная Мальты с восемью набранными очками идет второй в своем квартете, отставая от предстоящего противника на три балла.
«Иониты» текущую компанию начали с выездного поражения от предстоящего противника (2:3), однако затем они не знают горечи поражений на протяжении шести матчей во всех турнирах.
Так в последующих двух поединках ЛН мальтийцы расписали мировые с Латвией (1:1) дома и с Андоррой (0:0) в гостях, а между этими встречами они одолели в товарняке 2:0 Гибралтар.
А последние три проведенные матча Мальта выиграла. В Лиге наций она на выезде переиграла латвийцев (1:0) и на своей территории андоррцев (3:1), а также в спарринге разгромила Лихтенштейн со счетом 3:0.
Фарерские острова
За пять проведенных туров в Дивизионе Д своего квартете «рыбаки» одержали три виктории и дважды сыграли вничью. С 11 очками они идут первыми с отрывом в три балла от предстоящего противника.
Коллектив из североатлантического архипелага в данном турнире дважды положил на лопатки Андорру (2:0 и 1:0), одолел в родных стенах Мальту (3:2) и дважды расписал мировые с латвийцами (по 1:1).
Также осенью «рыбаки» провели два выездных товарищеских матча. Сперва они потерпели разгромное поражение от Дании (0:4), а затем оказались слабей Литвы (1:2).
Между собой эти сборные провели девять встреч, в которых шесть раз побеждали фарерцы, дважды выигрывали мальтийцы и раз была ничья. На Мальте хозяева дважды одержали виктории при одном фиаско и мировой.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу Мальты предлагают — 2.45.
На викторию Фарер дают — 2.70, ничья оценена — в 3.50.
Только победа, но с определенным счетом, сделает Мальту победителем квартета. Однако Фареры в этой компании демонстрируют более зрелую игру и заслуживают повышения. Прогнозируем, что в этой игре гости устоят, но вряд ли победят. Ставим на ничью. 0