Хорватия — Португалия. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги наций 17 ноября 2020 года

В 6-м туре Лиги наций сборная Хорватии будет принимать сборную Португалии. Матч пройдет на стадионе «Полюд» в Сплите 17 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Хорватия — Португалия.

Сборная Хорватии

Сборная Хорватии в текущем розыгрыше Лиги наций ведет борьбу за выживание в элитном дивизионе.

В пяти матчах хорваты смогли не проиграть только один раз — дома со счетом 2:1 была обыграна Швеция. Франции Хорватия проиграла дважды (2:4 и 1:2), а Португалии в первом круге уступила с разгромным счетом — 1:4.

Ноябрьский цикл матчей начался для хорватов с ничьей в товарищеской встрече с Турцией — 3:3. После этого «клетчатые» проиграли Швеции в гостях — 1:2. В пяти матчах хорватская сборная умудрилась пропустить 13 голов.

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В турнирной таблице сборная Хорватии занимает третье место. У хорватов — 3 очка, как и у Швеции, но они выше в таблице за счет большего количества забитых голов. Таким образом, в последнем туре будет решаться, кто понизится в классе.

Сборная Португалии

Сборная Португалии в пяти матчах Лиги наций одержала три победы, один раз сыграла вничью и один раз уступила.

Обыграть удалось Хорватию (4:1) и Швецию (2:0 и 3:0). Против Франции в гостях португальцы сыграли вничью 0:0, а вот домашняя встреча, которая состоялась 14 ноября, завершилась минимальным поражением — 0:1. В этом поединке португальцы пропустили впервые за шесть игр.

После поражения от Франции Португалия потеряла шансы на выход в полуфинал Лиги наций. У португальцев — 10 очков после пяти матчей, тогда как у Франции — 13 очков и перевес в личных встречах.

Стоит упомянуть, что в ноябре Португалия также провела контрольный матч против скромной Андорры, разгромив соперника со счетом 7:0.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают коэффициент 3,26 на победу Хорватии, 3,48 — на ничью и 2,21 — на Португалию.

Ранее Хорватия и Португалия играли друг против друга шесть раз — у португальцев в активе пять побед, еще одна встреча завершилась вничью.

Хорватия должна быть гораздо более мотивированной в этой игре — «клетчатым» нужно сохранять свое место в Лиге А. В то же время Португалии уже ничего не нужно, и Фернанду Сантуш может спокойно экспериментировать с составом.

Наши прогноз и ставка на матч — Хорватия сумеет не проиграть с коэффициентом 1,69. 0