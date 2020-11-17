ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио РамосТрансферный дайджест. 10-16 ноября Раздевалка сборной России после матча с ТурциейДальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России Пеп Гвардиола еще никогда не отвоевывал чемпионство«Манчестер Сити» вернет титул в случае решения двух проблем
  • 18:16
    • Вратарь сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус
  • 22:02
    • СКА в овертайме обыграл «Салават Юлаев»
  • 21:47
    • ЦСКА обыграл «Локомотив», одержав третью победу подряд
  • 21:22
    • Дубль Бурмистрова помог «Ак Барсу» обыграть «Автомобилист»
  • 21:12
    • В матче Сербии и России заменена судейская бригада
  • 20:52
    • EA внедрила в FIFA родительский контроль
  • 19:01
    • Джокович стартовал на Итоговом турнире АТР с победы над Шварцманом
    Все новости спорта

    Сможет ли Хорватия сохранить прописку в элитном дивизионе?

    Хорватия — Португалия. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги наций 17 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Португалии Прогнозы на Португалия Прогнозы на сборную Хорватии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Хорватия — Португалия
    Лука Модрич
    В 6-м туре Лиги наций сборная Хорватии будет принимать сборную Португалии. Матч пройдет на стадионе «Полюд» в Сплите 17 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Хорватия — Португалия.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 17 Ноября 2020 года
    Хорватия
  • Загреб
    •  Хорватия 22:45 Португалия Португалия
  • Лиссабон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
    •

    Сборная Хорватии

    Сборная Хорватии в текущем розыгрыше Лиги наций ведет борьбу за выживание в элитном дивизионе.

    В пяти матчах хорваты смогли не проиграть только один раз — дома со счетом 2:1 была обыграна Швеция. Франции Хорватия проиграла дважды (2:4 и 1:2), а Португалии в первом круге уступила с разгромным счетом — 1:4.

    Ноябрьский цикл матчей начался для хорватов с ничьей в товарищеской встрече с Турцией — 3:3. После этого «клетчатые» проиграли Швеции в гостях — 1:2. В пяти матчах хорватская сборная умудрилась пропустить 13 голов.

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице сборная Хорватии занимает третье место. У хорватов — 3 очка, как и у Швеции, но они выше в таблице за счет большего количества забитых голов. Таким образом, в последнем туре будет решаться, кто понизится в классе.

    Сборная Португалии

    Сборная Португалии в пяти матчах Лиги наций одержала три победы, один раз сыграла вничью и один раз уступила.

    Обыграть удалось Хорватию (4:1) и Швецию (2:0 и 3:0). Против Франции в гостях португальцы сыграли вничью 0:0, а вот домашняя встреча, которая состоялась 14 ноября, завершилась минимальным поражением — 0:1. В этом поединке португальцы пропустили впервые за шесть игр.

  • Как Роналду лучше всего закончить карьеру
  • Топ-5 красивых способов для португальца
  • 09/02/2020

    • После поражения от Франции Португалия потеряла шансы на выход в полуфинал Лиги наций. У португальцев — 10 очков после пяти матчей, тогда как у Франции — 13 очков и перевес в личных встречах.

    Стоит упомянуть, что в ноябре Португалия также провела контрольный матч против скромной Андорры, разгромив соперника со счетом 7:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают коэффициент 3,26 на победу Хорватии, 3,48 — на ничью и 2,21 — на Португалию.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Ранее Хорватия и Португалия играли друг против друга шесть раз — у португальцев в активе пять побед, еще одна встреча завершилась вничью.

    Хорватия должна быть гораздо более мотивированной в этой игре — «клетчатым» нужно сохранять свое место в Лиге А. В то же время Португалии уже ничего не нужно, и Фернанду Сантуш может спокойно экспериментировать с составом.

    Наши прогноз и ставка на матч — Хорватия сумеет не проиграть с коэффициентом 1,69. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч США — Панама
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Амур — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Сибирь — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.54
  • Прогноз на матч Надаль — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Испания — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Мальта — Фарерские острова
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Люксембург — Азербайджан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Златан Ибрагимович
  • Шведский лев. Как Ибра ведет «Милан» к чемпионству
    • 21:23 11/11/2020     Ансу Фати
  • Роналду, Киммих, Фати. Все больше футболистов получают травмы, и это не случайность
    • 15:01 10/11/2020     Давид Алаба
  • Трансферный дайджест. 3-9 ноября
    • 00:58 10/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Хорватия — Португалия. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги наций 17 ноября 2020 года. Прогноз на Хорватия — Португалия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры