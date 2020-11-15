Белоруссия — Литва. Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года

В воскресенье, 15 ноября, сборная Белоруссии на своем поле примет команду Литвы в рамках Лиги наций. Встреча лиги C группы 4, которая пройдет на стадионе «Динамо» в Минске, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на Белоруссия — Литва.

Белоруссия

Национальная команда Белоруссии имела шанс пробиться в финальную часть континентального турнира, но проиграла на выезде Грузии (0:1) и осталась за бортом Евро-2020.

А вот выступление в Лиге наций, где «белые крылья» играют в дивизионе С, проходит вполне удачно. Начали этот турнир они с домашнего фиаско от Албании (0:2), но затем не проигрывают.

В этот период белорусы дважды смогли одолеть сборную Казахстана (2:0 дома и 2:1 на выезде), а также расписали гостевую мировую с командой Литвы, сыграв 2:2.

Все прогнозы на Лигу наций

На данный момент Белоруссия лидирует в своем квартете и если хорошо проведет ноябрьские матчи Лиги наций, то сможет повыситься в классе. На неделе она проиграла Румынии в товарищеской встрече (3:5).

Литва

Сборная Литвы, провалившая отборочный турнир к Евро-2020, набрав всего одно очко в восьми матчах, в текущем году провела шесть встреч. В последнем из них победила Фареры (2:1) в товарищеской встрече.

Первый матч 2020 года, состоявшийся в сентябре, литовцы провели неудачно, уступив в родных стенах команде Казахстана (0:2) в первом туре розыгрыша Лиги наций. После этого они не проигрывают.

Сперва в этой серии «трехцветные» переиграли 1:0 на выезде Албанию в рамках ЛН и одолели Эстонию (3:1) в гостях в товарищеской встрече.

В октябре обе игры с участием Литвы закончились мировыми исходами. В 3 и 4 турах Лиги наций она в домашних встречах поделила очки с Белоруссией (2:2) и Албанией (0:0). С пятью набранными очками литовцы идут вторыми в своем квартете и имеют неплохие шансы повыситься в классе, однако также могут и вылететь из Лиги С.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — Белоруссия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40. 0