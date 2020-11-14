ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиС Месси или без «Барселоне» нужны радикальные решения Фрагмент матчаПолный ноль. В Кишиневе сборная России не впечатлила Златан Ибрагимович Шведский лев. Как Ибра ведет «Милан» к чемпионству
  • 08:51
    • Стали известны все участники и составы групп на Евро-2020
  • 01:26
    • Сборная Шотландии вышла на Евро-2020
  • 01:17
    • Сборная Словакии в овертайме сломила сопротивление Северной Ирландии
  • 00:41
    • Венгрия вырвала победу у Исландии и вышла на Евро-2020
  • 21:50
    • Сборная России не сумела выиграть у Молдавии
  • 22:51
    • ЦСКА одержал победу над «Басконией» в Евролиге
  • 22:42
    • ЦСКА обыграл «Салават» благодаря дублю Мамина
    Все новости спорта

    Подарит ли голы матч на «Френдс Арене»?

    Швеция — Хорватия. Прогноз (к. 1.69) на тоталы в матче Лиги наций 14 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Швеции Прогнозы на сборную Хорватии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Швеция — Хорватия
    Никола Влашич
    В пятом туре Лиги наций сборная Швеции будет принимать сборную Хорватии в матче Лиги A. Игра пройдет на «Френдс Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Швеция — Хорватия.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 14 Ноября 2020 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 22:45 Хорватия Хорватия
  • Загреб
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
    •

    Швеция

    В четырех турах Лиги наций эта команда не смогла набрать ни единого балла. С разницей голов — 1:8 и нулем очков она находится на последнем месте в группе 3.

    Два стартовых матча турнира сборная Швеции провела на своем поле. В первом поединке она потерпела поражение от Франции (0:1), а во втором влетела Португалии (0:2).

    В октябре подопечные Янне Андерссона обыграли Россию в товарищеской встрече (2:1), после чего в Лиге наций были потери очков в играх с Хорватией (1:2) и Португалией (0:3).

    Календарь и таблица Лиги наций

    В ноябре команда Швеции провела пока один контрольный матч против Дании. На стадионе «Бреннбю» сине-желтые уступили всухую (0:2).

    Хорватия

    В своих четырех матчах в ходе Лиги наций эта команда набрала всего 3 балла. В таблице группы 3 она находится на третьем месте и отстает от лидеров квартета на 7 пунктов.

    В первом поединке 2020 года сборная Хорватии встретилась с Португалией. На стадионе «Драгау» «пламенные» были разгромлены хозяевами (1:4).

  • Шведский лев. Как Ибра ведет «Милан» к чемпионству
  • Как Ибрагимович остается лучшим бомбардиром Серии А на 40-м году жизни?
  • 11/11/2020

    • Во втором туре Лиги наций подопечные Златко Далича потерпели поражение от Франции (2:4). В октябре «шашечные» переиграли Швейцарию в товарняке (2:1), а затем они одолели Швецию (2:1).

    В четвертом туре сборная Хорватии на своем поле не справилась с французами (1:2), а в контрольном поединке с Турцией 11 ноября команды разошлись миром (3:3).

    Прогноз и ставка

    На победу Швеции в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.72, на ничью — 3.24, а на победу Хорватии — 2.67.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    В текущем розыгрыше Лиги наций у команд не все в гладко с игрой впереди. Шведы вообще забили всего 1 гол в четырех встречах.

    На своем поле сине-желтые в привычной манере будут обороняться, а хорваты попытаются найти моменты для взятия ворот. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.69. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Амур — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Япония — Панама
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.69
  • Прогноз на матч Мальта U21 — Украина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Англия U21 — Андорра U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сарагоса — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Колумбия — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бразилия — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Кипр — Люксембург
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Давид Алаба
  • Трансферный дайджест. 3-9 ноября
    • 00:58 10/11/2020     Ансу Фати
  • Роналду, Киммих, Фати. Все больше футболистов получают травмы, и это не случайность
    • 15:01 10/11/2020     Златан Ибрагимович
  • Шведский лев. Как Ибра ведет «Милан» к чемпионству
    • 21:23 11/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Швеция — Хорватия. Прогноз (к. 1.69) на тоталы в матче Лиги наций 14 ноября 2020 года. Прогноз на Швеция — Хорватия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры