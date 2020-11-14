Швеция — Хорватия. Прогноз (к. 1.69) на тоталы в матче Лиги наций 14 ноября 2020 года

В пятом туре Лиги наций сборная Швеции будет принимать сборную Хорватии в матче Лиги A. Игра пройдет на «Френдс Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Швеция — Хорватия.

Швеция

В четырех турах Лиги наций эта команда не смогла набрать ни единого балла. С разницей голов — 1:8 и нулем очков она находится на последнем месте в группе 3.

Два стартовых матча турнира сборная Швеции провела на своем поле. В первом поединке она потерпела поражение от Франции (0:1), а во втором влетела Португалии (0:2).

В октябре подопечные Янне Андерссона обыграли Россию в товарищеской встрече (2:1), после чего в Лиге наций были потери очков в играх с Хорватией (1:2) и Португалией (0:3).

Календарь и таблица Лиги наций

В ноябре команда Швеции провела пока один контрольный матч против Дании. На стадионе «Бреннбю» сине-желтые уступили всухую (0:2).

Хорватия

В своих четырех матчах в ходе Лиги наций эта команда набрала всего 3 балла. В таблице группы 3 она находится на третьем месте и отстает от лидеров квартета на 7 пунктов.

В первом поединке 2020 года сборная Хорватии встретилась с Португалией. На стадионе «Драгау» «пламенные» были разгромлены хозяевами (1:4).

Во втором туре Лиги наций подопечные Златко Далича потерпели поражение от Франции (2:4). В октябре «шашечные» переиграли Швейцарию в товарняке (2:1), а затем они одолели Швецию (2:1).

В четвертом туре сборная Хорватии на своем поле не справилась с французами (1:2), а в контрольном поединке с Турцией 11 ноября команды разошлись миром (3:3).

Прогноз и ставка

На победу Швеции в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.72, на ничью — 3.24, а на победу Хорватии — 2.67.

В текущем розыгрыше Лиги наций у команд не все в гладко с игрой впереди. Шведы вообще забили всего 1 гол в четырех встречах.

На своем поле сине-желтые в привычной манере будут обороняться, а хорваты попытаются найти моменты для взятия ворот. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.69. 0