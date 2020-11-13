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    Смогут ли японцы обыграть Панаму?

    Япония — Панама. Прогноз (к. 2.00) и ставки на товарищеский матч 13 ноября

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Японии Прогнозы на сборную Панамы
    Прогноз и ставки на Япония — Панама
    Такуми Минамино
    Сборная Японии 13 ноября в контрольном поединке будет принимать сборную Панамы. Матч пройдет в австрийском Граце. Начало — в 16:15 мск. Прогноз на Япония — Панама.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 13 Ноября 2020 года
    Япония
  • Токио
    •  Япония 17:15 Панама Панама
  • Панама
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.55
  • Ставка!
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    Сборная Японии

    Сборная Японии в этом году провела всего 2 матча — оба поединка состоялись в октябре и носили статус товарищеских.

    9 октября Япония сыграла вничью с Камеруном (0:0), а 13 октября одолела сборную Кот-д'Ивуара (1:0).

    В рамках на ЧМ-2022 сборная Японии в предыдущий раз играла еще в ноябре прошлого года. Матчи, которые были запланированы на этот год, были перенесены.

    Все прогнозы на футбол

    В своей отборочной группе ЧМ-2022 в рамках второго раунда отбора Япония выиграла четыре матча из четырех и уверенно лидирует после первого круга.

    Сборная Панамы

    На счету сборной Панамы в этом году пока что тоже только два матча — контрольные поединки в октябре.

    Оба поединка были сыграны против Коста-Рики и оба завершились с одинаковым счетом. 11 и 14 октября Панама выиграла со счетом 1:0.

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    • Официальных поединков Панама не проводила с июля 2019 года. Матчи квалификации на ЧМ-2022 в Северной Америки в этом году также не игрались. Отборочный турнир стартует в марте 2021 года.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают коэффициент 1,63 на победу Японии, 4,00 — на ничью и 5,30 на победу Панамы.

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    Япония является фаворитом матча, но Панама — довольно крепкая сборная, которая может дать бой сопернику. К тому же команды будут играть на нейтральном поле.

    Прогноз и ставка на матч — победа Японии в один мяч или ничья с коэффициентом 2,00. 0

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    Япония — Панама. Прогноз (к. 2.00) и ставки на товарищеский матч 13 ноября. Прогноз на Япония — Панама. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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