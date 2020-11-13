Япония — Панама. Прогноз (к. 2.00) и ставки на товарищеский матч 13 ноября

Сборная Японии 13 ноября в контрольном поединке будет принимать сборную Панамы. Матч пройдет в австрийском Граце. Начало — в 16:15 мск. Прогноз на Япония — Панама.

Сборная Японии

Сборная Японии в этом году провела всего 2 матча — оба поединка состоялись в октябре и носили статус товарищеских.

9 октября Япония сыграла вничью с Камеруном (0:0), а 13 октября одолела сборную Кот-д'Ивуара (1:0).

В рамках на ЧМ-2022 сборная Японии в предыдущий раз играла еще в ноябре прошлого года. Матчи, которые были запланированы на этот год, были перенесены.

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В своей отборочной группе ЧМ-2022 в рамках второго раунда отбора Япония выиграла четыре матча из четырех и уверенно лидирует после первого круга.

Сборная Панамы

На счету сборной Панамы в этом году пока что тоже только два матча — контрольные поединки в октябре.

Оба поединка были сыграны против Коста-Рики и оба завершились с одинаковым счетом. 11 и 14 октября Панама выиграла со счетом 1:0.

Официальных поединков Панама не проводила с июля 2019 года. Матчи квалификации на ЧМ-2022 в Северной Америки в этом году также не игрались. Отборочный турнир стартует в марте 2021 года.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают коэффициент 1,63 на победу Японии, 4,00 — на ничью и 5,30 на победу Панамы.

Япония является фаворитом матча, но Панама — довольно крепкая сборная, которая может дать бой сопернику. К тому же команды будут играть на нейтральном поле.

Прогноз и ставка на матч — победа Японии в один мяч или ничья с коэффициентом 2,00. 0