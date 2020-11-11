«Торпедо» — «Факел». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч ФНЛ 11 ноября 2020 года

В матче 21 тура российской лиги ФНЛ московское «Торпедо» дома сыграет против воронежского «Факела». Игра пройдет на стадионе «Спортивный городок Лужники». Начало встречи в 19:00 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Факел».

«Торпедо»

По итогам 20 туров команда Сергея Игнашевича находится на 4 месте с 40 набранными очками. Одержав 12 побед в турнире, «Торпедо» является третьим клубом ФНЛ по этому показателю.

Московский коллектив в прошлом туре проиграл «Волгарю» 2:3, прервав свою победную серию из 7 матчей. До этого с одинаковым результатом 3:1 команда разобралась с «Крыльями Советов» и «Текстильщиком».

В Москве хозяева выступают хорошо. Они победили в пяти последних выступлениях и пропустили только в одном случае один мяч.

Календарь и таблица ФНЛ

«Автозаводцы» одна из самых забивных команд ФНЛ. С показателем 41 гол в 20 матчах «черно-белые» занимают третье место по данному показателю.

«Факел»

У «Факела» дела идут не очень хорошо, так как команда спустилась на 17 место с 19 очками и близко находится к зоне вылета.

«Факел» сумел выиграть в прошлом туре у «Шинника» (2:0), однако перед этим гости оставались без побед на протяжении девяти туров — 3 поражения и 6 ничьих.

Из последних неудач отметим поражение проигрыш «Волгарю» со счетом 1:2. Также добавим сюда две ничьи с «Крыльями Советов» (1:1) и «Спартаком-2» (1:1).

В чужих стенах «огнеопасные» не так опасны. Они не смогли победить в четырех играх подряд, уступив в трех из них. В среднем за этот период воронежский коллектив пропускал 1.5 гола за игру.

Прогноз и ставка

В линии победа «Торпедо» оценивается 1.31, тогда как на победу «Факела»дают 8.70. Ничья предлагается с коэффициентом 4.60.

В трех последних играх «Торпедо» забило 8 голов. В шести из семи матчей ФНЛ хозяева побеждали с отрывом как минимум в два гола. Ставим на победу «Торпедо» с форой -1.5 за 1.87.

Три последние игры «автозаводцев» заканчивались с тоталом больше 2.5. Прогнозируем повторение сценария. Коэффициент составляет 1.92. 0