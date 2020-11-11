ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид АлабаТрансферный дайджест. 3-9 ноября Зинедин Зидан«Реал» Зидана потерял все козыри в атаке и обороне Артем ДзюбаХарактер Дзюбы под свист «Виража». Форвард принес «Зениту» важные три очка
  • 12:30
    • Стала известна дата старта нового сезона НБА
  • 08:35
    • Три клуба Серии А проявляют интерес к хавбеку «Рубина»
  • 07:17
    • Матч ЛЧ «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» находится под угрозой срыва
  • 07:00
    • В АПЛ тренеры снова попросят вернуть пять замен
    Все новости спорта

    «Торпедо» уверенно обыграет «Факел»?

    «Торпедо» — «Факел». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч ФНЛ 11 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Факел Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Факел»
    Сергей Игнашевич
    В матче 21 тура российской лиги ФНЛ московское «Торпедо» дома сыграет против воронежского «Факела». Игра пройдет на стадионе «Спортивный городок Лужники». Начало встречи в 19:00 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Факел».
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 11 Ноября 2020 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 19:00 Факел Факел
  • Россия. ФНЛ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 8.80
  • Ставка!
    •

    «Торпедо»

    По итогам 20 туров команда Сергея Игнашевича находится на 4 месте с 40 набранными очками. Одержав 12 побед в турнире, «Торпедо» является третьим клубом ФНЛ по этому показателю.

    Московский коллектив в прошлом туре проиграл «Волгарю» 2:3, прервав свою победную серию из 7 матчей. До этого с одинаковым результатом 3:1 команда разобралась с «Крыльями Советов» и «Текстильщиком».

    В Москве хозяева выступают хорошо. Они победили в пяти последних выступлениях и пропустили только в одном случае один мяч.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Автозаводцы» одна из самых забивных команд ФНЛ. С показателем 41 гол в 20 матчах «черно-белые» занимают третье место по данному показателю.

    «Факел»

    У «Факела» дела идут не очень хорошо, так как команда спустилась на 17 место с 19 очками и близко находится к зоне вылета.

  • Нога Акинфеева сохранила ЦСКА первое место в РПЛ
  • Домашняя победа ЦСКА над «Ростовом» — в нашем обзоре прессы
  • 08/11/2020

    • «Факел» сумел выиграть в прошлом туре у «Шинника» (2:0), однако перед этим гости оставались без побед на протяжении девяти туров — 3 поражения и 6 ничьих.

    Из последних неудач отметим поражение проигрыш «Волгарю» со счетом 1:2. Также добавим сюда две ничьи с «Крыльями Советов» (1:1) и «Спартаком-2» (1:1).

    100ПолучитьБонус для новичков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    В чужих стенах «огнеопасные» не так опасны. Они не смогли победить в четырех играх подряд, уступив в трех из них. В среднем за этот период воронежский коллектив пропускал 1.5 гола за игру.

    Прогноз и ставка

    В линии победа «Торпедо» оценивается 1.31, тогда как на победу «Факела»дают 8.70. Ничья предлагается с коэффициентом 4.60.

    В трех последних играх «Торпедо» забило 8 голов. В шести из семи матчей ФНЛ хозяева побеждали с отрывом как минимум в два гола. Ставим на победу «Торпедо» с форой -1.5 за 1.87.

    Три последние игры «автозаводцев» заканчивались с тоталом больше 2.5. Прогнозируем повторение сценария. Коэффициент составляет 1.92. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Локомотив — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Авангард — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Йокерит — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.49
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Чертаново
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Иртыш Омск
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Германия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Польша — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Обалдеть! Российская молодежка вынесла взрослую сборную Финляндии
    • 00:22 06/11/2020     Шапи открывает счет со штрафного
  • Безумный матч «Краснодара». Вели 2:0, но посыпались и проиграли
    • 02:24 05/11/2020     «Фейенорд» — ЦСКА
  • И эта лига — не наша. ЦСКА проиграл в Роттердаме, но сохранил шансы на евровесну
    • 03:03 06/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Торпедо» — «Факел». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч ФНЛ 11 ноября 2020 года. Прогноз на «Торпедо» — «Факел». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры