Бельгия — Швейцария. Прогноз (к. 1.78) и ставки на международный товарищеский матч 11 ноября 2020 года

На старте международной паузы 11 ноября Бельгия сыграет с Швейцарией в рамках подготовки к 5 туру Лиги наций УЕФА. Матч начнется в 22:45 по мск. Прогноз на Бельгия — Швейцария.

Бельгия

Бельгийцы неплохо играют в этом году. У них 3 победы в 5 последних выступлениях. Однако уже есть и поражение — от англичан в третьем туре Лиги наций. «Красные дьяволы» уступили на выезде 1:2.

Бельгия смогла добиться разгромной победы над Исландией во втором туре (5:1). В ответном поединке было тяжелее, но все же команда Роберто Мартинеса снова взяла три очка (2:1).

Отметим, что хозяева не смогли выиграть в двух последних товарищеских матчах. Была ничья с Нидерландами и, самое интересное, Кот-д'Ивуаром (1:1).

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Также внимания заслуживает домашняя беспроигрышная серия сборной Бельгии. Последний раз команда проигрывала дома в сентябре 2016 года.

Швейцария

Серия швейцарцев без побед затянулась до пяти игр. За этот период гости проиграли три раза и дважды довольствовались ничьей.

Сборная Швейцарии проиграла в Лиге наций сборным Испании (0:1) и Украины (1:2). Также в товарищеском противостоянии было фиаско от хорватов (1:2).

13 октября «красные» доставили немало проблем немцам, с которыми расписали результативную ничью со счетом 3:3. К слову, в этой Лиге наций с Германий гости встречались дважды. В обоих случаях было перемирие.

Швейцария пропускала в шести играх подряд. В среднем получается примерно по 1.5 гола за игру.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают 1.68 на победу Бельгии, тем самым считая команду Мартинеса фаворитом. На ничью они дают 3.80, а на победу Швейцарии — 5.60.

Бельгия забивает в каждом матче и в последний раз она оставалась без голов в июле 2018 года. В среднем за 6 последних матчей команда забила 2.8 мячей. Ставим на ИТ 1 больше 1.5 за 1.78.

Четыре из шести поединков с участием Бельгии заканчивались с тремя и более забитыми голами. Предлагаем заиграть тотал больше 2.5 за 1.89. 0