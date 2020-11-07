«Севилья» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Ла Лиги 7 ноября 2020 года

В девятом туре чемпионата Испании «Севилья» будет принимать «Осасуну». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 7 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Севилья» — «Осасуна».

«Севилья»

Пока команда из одноименного города находится в нижней части таблицы. С 7 очками, добытыми в 6 турах, и скромной разницей голов — 6:6 она занимает 16-ю позицию.

На старте сезона в Примере «Севилья» выглядела неплохо. В двух первых матчах она переиграла «Кадис» (3:1) и «Леванте» (1:0), после чего была ничья с «Барсой» на «Камп Ноу» (1:1).

Однако в трех следующих поединках чемпионата подопечные Юлена Лопетеги не набрали ни единого балла. Красно-белые потерпели поражения от «Гранады» (0:1), «Эйбара» (0:1) и «Атлетика» (1:2).

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А в Лиге чемпионов «Севилья» выступает удачнее. В еврокубковых встречах эта команда расписала мировую с «Челси» (0:0), одолела «Ренн» (1:0) и сотворила камбэк в игре с «Краснодаром» (2:3).

«Осасуна»

В семи играх текущего сезона Ла Лиги футбольная команда из Памплоны сумела заработать 10 очков. В таблице чемпионата она занимает девятую строчку с разницей голов — 7:7.

Первые три балла прилетели в копилку «Осасуны» уже в стартовом туре Примеры. В гостевой игре красные одержали верх над «Кадисом» (0:2). А в двух следующих встречах этот коллектив уступил.

Без очков подопечные Ягобы Аррасате остались в матчах с «Хетафе» (0:1) и «Леванте» (1:3). А 4 октября команда в Памплоне спокойно разобралась с «Сельтой» (2:0).

В шестом туре «Осасуна» сыграла вничью с «Эйбаром» (0:0), а через неделю она победила «Атлетик» (1:0). На прошлых выходных коллектив Аррасате уступил «Атлетико» (1:3).

Прогноз и ставка

На победу «Севильи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью — 3.90, а на победу «Осасуны» — 6.50.

Команда Лопетеги всего на 2 балла опережает соперников из зоны вылета. Разумеется, это временное явление. Красно-белые позже ворвутся в борьбу за еврокубки.

В случае удачного исхода на «Рамон Санчес Писхуан» в грядущем поединке хозяева могут оказаться в топ-10. Наши прогноз и ставка — победа «Севильи» с коэффициентом 1.62. 0