«Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз (к. 1.65) и ставки на чемпионат Германии по футболу 7 ноября 2020 года

7 ноября состоится центральный матч 7 тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Бавария». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало встречи в 20:30 по мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Бавария».

«Боруссия» Д

Сейчас «шмели» имеют в своем активе 15 очков, благодаря чему занимают второе место, преследуя «Баварию». Кроме этого, стоит отметить, что подопечные Люсьена Фавра пропустили всего 2 гола в 6 матчах турнира. Это самый лучший показатель чемпионата Германии.

«Боруссия» Д идет на 4-матчевой победной серии, причем сухой. Со счетом 4:0 команда разгромила «Фрайбург» и с минимальным результатом одолела «Хоффенхайм». «Шальке» «желто-черные» разгромили 3:0, а в прошлом туре они обыграли «Арминию» 2:0.

Стоит напомнить и о результатах Лиги чемпионов. Там дортмундцы обыграли «Зенит» 2:0 и «Брюгге» 3:0.

Календарь и таблица Бундеслиги

На домашнем стадионе «Боруссия» провела 4 матча, выиграв все и при этом ни разу не пропустив.

У хозяев травмированы Дэн-Аксель Загаду и Матс Хуммельс. Также болеет полузащитник Эмре Джан.

«Бавария»

У «баварцев» все отлично. Они лидируют в чемпионате с 15 очками, однако лидерство это обозначено лишь количеством забитых голов. Их у гостей 24 и это в шести турах.

«Бавария» тоже выиграла 4 последних матча в Бундеслиге. Если взять во внимание все турниры, в которых участвует команда, то серия составит 9 поединков.

В Бундеслиге «красная машина» разгромила «Айнтрахт» Ф 5:0 и одолела «Кельн» 2:1. В Лиге чемпионов у гостей была победа над «Локомотивом» (2:1) и «Зальцбургом» (6:2). Также стоит выделить разгром мадридского «Атлетико» (4:0).

Из серьезных кадровых потерь отметим Леона Горецку и Никласа Зюле. Первый травмирован, а второй заболел.

Прогноз и ставка

С большим перевесом «Бавария» является фаворитом этой встречи за 1.82. «Боруссия» Д оценена коэффициентом 4.10, а ничью букмекеры предлагают за 4.20.

«Бавария» громит соперников налево и направо. При этом команда Флика позволяет себе пропускать и дортмундцы вполне способны этим воспользоваться. Предлагаем поставить на Ф1 (+1) за 1.65.

В двух последних встречах с «Боруссией» «Бавария» не побеждала с отрывом более чем в один мяч. На неделе была Лига чемпионов, а в Дортмунде команду ожидает непростая игра. Ставим на то, что «Бавария» выиграет с отрывом в один мяч или будет ничья. Коэффициент — 2.23. 0