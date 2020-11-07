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    В Дортмунде будет интересный поединок

    «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз (к. 1.65) и ставки на чемпионат Германии по футболу 7 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Бавария»
    Футболисты «Баварии»
    7 ноября состоится центральный матч 7 тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Бавария». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало встречи в 20:30 по мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Бавария».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Ноября 2020 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 20:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Д

    Сейчас «шмели» имеют в своем активе 15 очков, благодаря чему занимают второе место, преследуя «Баварию». Кроме этого, стоит отметить, что подопечные Люсьена Фавра пропустили всего 2 гола в 6 матчах турнира. Это самый лучший показатель чемпионата Германии.

    «Боруссия» Д идет на 4-матчевой победной серии, причем сухой. Со счетом 4:0 команда разгромила «Фрайбург» и с минимальным результатом одолела «Хоффенхайм». «Шальке» «желто-черные» разгромили 3:0, а в прошлом туре они обыграли «Арминию» 2:0.

    Стоит напомнить и о результатах Лиги чемпионов. Там дортмундцы обыграли «Зенит» 2:0 и «Брюгге» 3:0.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На домашнем стадионе «Боруссия» провела 4 матча, выиграв все и при этом ни разу не пропустив.

    У хозяев травмированы Дэн-Аксель Загаду и Матс Хуммельс. Также болеет полузащитник Эмре Джан.

    «Бавария»

    У «баварцев» все отлично. Они лидируют в чемпионате с 15 очками, однако лидерство это обозначено лишь количеством забитых голов. Их у гостей 24 и это в шести турах.

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    • «Бавария» тоже выиграла 4 последних матча в Бундеслиге. Если взять во внимание все турниры, в которых участвует команда, то серия составит 9 поединков.

    В Бундеслиге «красная машина» разгромила «Айнтрахт» Ф 5:0 и одолела «Кельн» 2:1. В Лиге чемпионов у гостей была победа над «Локомотивом» (2:1) и «Зальцбургом» (6:2). Также стоит выделить разгром мадридского «Атлетико» (4:0).

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    Из серьезных кадровых потерь отметим Леона Горецку и Никласа Зюле. Первый травмирован, а второй заболел.

    Прогноз и ставка

    С большим перевесом «Бавария» является фаворитом этой встречи за 1.82. «Боруссия» Д оценена коэффициентом 4.10, а ничью букмекеры предлагают за 4.20.

    «Бавария» громит соперников налево и направо. При этом команда Флика позволяет себе пропускать и дортмундцы вполне способны этим воспользоваться. Предлагаем поставить на Ф1 (+1) за 1.65.

    В двух последних встречах с «Боруссией» «Бавария» не побеждала с отрывом более чем в один мяч. На неделе была Лига чемпионов, а в Дортмунде команду ожидает непростая игра. Ставим на то, что «Бавария» выиграет с отрывом в один мяч или будет ничья. Коэффициент — 2.23. 0

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