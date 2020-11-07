«Арсенал» Тула — «Ротор». Прогноз (к. 1.91) и ставки на чемпионат России 7 ноября 2020 года

Тульский «Арсенал» сыграет на своем поле с волгоградским «Ротором» в 14-м туре чемпионата России. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 16:30 мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Ротор».

«Арсенал»

«Арсенал» неудачно провел конец октября, из-за чего свалился в турнирной таблице РПЛ на 13-е место.

В прошлом туре тульская команда проиграла в Казани «Рубину» со счетом 1:3. «Канониры» неплохо начали матч, но потом допустили несколько серьезных ошибок в обороне после чего уже не смогли собраться с мыслями.

То же самое было и в гостевой игре ЦСКА, завершившейся для «Арсенала» поражением со счетом 1:5.

Правда, стоит отметить, что «Арсенал» с самого начала сезона плохо играет на выезде — пять поражений и одна ничья.

Все прогнозы на РПЛ

Почти все свои очки «Арсенал» набрал дома. В пяти предыдущих матчах на своем поле тульская команда одержала три победы, при этом проиграв всего лишь один раз.

Однако несмотря на это, в клубе все равно решили, что команде нужен новый тренер. На этой неделе «Арсенал» возглавил Дмитрий Парфенов. И это может повлиять с положительной стороны на эмоциональное состояние игроков перед ближайшим матчем.

«Ротор»

«Ротор» наконец-то начал подавать признаки жизни. В таблице РПЛ клуб по-прежнему находится на дне, но некоторые матчи показали, что ситуацию все еще можно исправить.

В 12-м туре «Ротор» сенсационно выиграл на выезде у «Локомотива» (2:1), который за несколько дней до этого едва не остановил в Лиге чемпионов «Баварию».

На прошлой неделе «Ротор» очков не набрал, но матч с ЦСКА в целом получился неплохим для команды Александра Хацкевича. Все решил один гол «армейцев» в конце первого тайма.

И все же очевидно, что «Ротору» нужно укреплять состав, иначе остаться в РПЛ будет проблематично.

Прогноз и ставки

На «Арсенал» можно поставить за 1.91, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Ротора» — за 4.50.

«Ротор» старается цепляться за любую возможность хоть как-то улучшить свое положение, но, похоже, что из Тулы гости уедут с пустыми руками.

«Арсенал» действительно неплох дома. В Туле потеряли очки «Ахмат», «Динамо», «Сочи» и «Урал». Неплохо для середняка.

Ставка — победа «Арсенала» за 1.91. А также ставка на индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1,5 за 2.14. 0