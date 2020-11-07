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    Сможет ли «Арсенал» обыграть «Ротор»?

    «Арсенал» Тула — «Ротор». Прогноз (к. 1.91) и ставки на чемпионат России 7 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Ротор»
    Тульский «Арсенал» все свои победы одержал в домашних матчах
    Тульский «Арсенал» сыграет на своем поле с волгоградским «Ротором» в 14-м туре чемпионата России. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 16:30 мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Ротор».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Ноября 2020 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 16:30 Ротор Ротор
  • Волгоград
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.30
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    «Арсенал»

    «Арсенал» неудачно провел конец октября, из-за чего свалился в турнирной таблице РПЛ на 13-е место.

    В прошлом туре тульская команда проиграла в Казани «Рубину» со счетом 1:3. «Канониры» неплохо начали матч, но потом допустили несколько серьезных ошибок в обороне после чего уже не смогли собраться с мыслями.

    То же самое было и в гостевой игре ЦСКА, завершившейся для «Арсенала» поражением со счетом 1:5.

    Правда, стоит отметить, что «Арсенал» с самого начала сезона плохо играет на выезде — пять поражений и одна ничья.

    Все прогнозы на РПЛ

    Почти все свои очки «Арсенал» набрал дома. В пяти предыдущих матчах на своем поле тульская команда одержала три победы, при этом проиграв всего лишь один раз.

    Однако несмотря на это, в клубе все равно решили, что команде нужен новый тренер. На этой неделе «Арсенал» возглавил Дмитрий Парфенов. И это может повлиять с положительной стороны на эмоциональное состояние игроков перед ближайшим матчем.

    «Ротор»

    «Ротор» наконец-то начал подавать признаки жизни. В таблице РПЛ клуб по-прежнему находится на дне, но некоторые матчи показали, что ситуацию все еще можно исправить.

    В 12-м туре «Ротор» сенсационно выиграл на выезде у «Локомотива» (2:1), который за несколько дней до этого едва не остановил в Лиге чемпионов «Баварию».

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    • На прошлой неделе «Ротор» очков не набрал, но матч с ЦСКА в целом получился неплохим для команды Александра Хацкевича. Все решил один гол «армейцев» в конце первого тайма.

    И все же очевидно, что «Ротору» нужно укреплять состав, иначе остаться в РПЛ будет проблематично.

    Прогноз и ставки

    На «Арсенал» можно поставить за 1.91, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Ротора» — за 4.50.

    «Ротор» старается цепляться за любую возможность хоть как-то улучшить свое положение, но, похоже, что из Тулы гости уедут с пустыми руками.

    «Арсенал» действительно неплох дома. В Туле потеряли очки «Ахмат», «Динамо», «Сочи» и «Урал». Неплохо для середняка.

    Ставка — победа «Арсенала» за 1.91. А также ставка на индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1,5 за 2.14. 0

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    «Арсенал» Тула — «Ротор». Прогноз (к. 1.91) и ставки на чемпионат России 7 ноября 2020 года. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Ротор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
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