«Лудогорец» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

В матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы состоится встреча «Лудогорца» и «Тоттенхэма». Команды сыграют 5 ноября. Начало игры в 20:55 по мск. Прогноз на «Лудогорец» — «Тоттенхэм».

«Лудогорец»

После двух туров «Лудогорец» занимает последнее место в турнирной таблице группы J. В нынешнем сезоне еврокубков хозяева проиграли уже три матча подряд, если учитывать фиаско в финале отбора в Лигу чемпионов.

В группе «орлы» проиграли «Антверпену» 1:2, а от ЛАСКа команда пропустила 4 мяча, хотя и ответила тремя.

Поражения в Лиге Европы «Лудогорец» компенсировал двумя победами в чемпионате Болгарии. Коллектив одолел «Монтану» 3:1 и «Левски» 1:0.

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Отметим, что команда не побеждала в трех домашних матчах Лиги Европы, проиграв в двух последних.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэму» нужно отыгрывать за поражение в прошлом туре, которое команда Жозе Моуринью потерпела в матче с «Антверпеном» (0:1). Тем более в спину дышит ЛАСК, у которого тоже три набранных очка.

Что касается ЛАСКа, то «шпоры» разгромили этого соперника со счетом 3:0 на старте групповой стадии. Получается, что гости прервали свою 4-матчевую победную серию в турнире после проигрыша в Бельгии.

На выходных у команды был непростой матч с «Брайтоном», который подопечные Моуринью выиграли 2:1. Ранее в АПЛ «белые» победили «Бернли» 1:0.

Добавим, что поражение от «Антверпена» стало первым для «Тоттенхэма» в выездной серии этого сезона.

Прогноз и ставка

Победа «Тоттенхэма» в этом матче оценивается коэффициентом 1.40, а на победу «Лудогорца» букмекеры поставили 7.90. Ничью предлагают за 5.20.

«Тоттенхэм» будет рвать и метать после неудачи. Команде нужно побеждать, поскольку даже ничья будет большим риском для «шпор».

«Лудогорец» больше всех пропустил в этом квартете. На его счету 6 голов, что является вторым результатом турнира. Пару голов гости забить должны. Прогнозируем, что «Тоттенхэм» забьет как минимум два гола. Ставка — ИТ 2 больше 2.0 за 1.74. 0