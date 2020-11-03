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    Разнесет ли «Ман Сити» соперников из Греции?

    «Манчестер Сити» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Лиги чемпионов 3 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Олимпиакос»
    Кевин де Брюйне
    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет принимать «Олимпиакос». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 3 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Олимпиакос».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 03 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Манчестер Сити»

    После двух сыгранных матчей в групповом раунде ЛЧ манчестерский коллектив лидирует в квартете С, имея шесть очков на счету. В этих играх «горожане» забили 6 мячей, пропустив при этом 1.

    От «Порту» и «Олимпиакоса» «Манчестер Сити» оторвался на 3 балла. На старте еврокубковой кампании английский клуб дома победил как раз «Порту» (3:1).

    В другом поединке команда Пепа Гвардиолы на «Велодроме» раскатала «Марсель» (3:0). А вот в домашнем первенстве небесно-голубые застряли в середине таблицы.

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    После шести туров они с 11 очками на счету находятся на десятой позиции в зачете АПЛ. В недавней игре чемпионата «Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

    «Олимпиакос»

    Греческий клуб из города Пирей в квартете С находится на третьем месте с тремя баллами в активе. За 2 матча команда забила всего 1 гол, а пропустила парочку мячей.

    В дебютной встрече в еврокубковом сезоне 2020/21 «Олимпиакос» вырвал победу у «Марселя» на 91-й минуте (1:0). А во втором поединке красно-белые уступили «Порту» (0:2).

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    • В чемпионате Греции команда Педро Мартинса сыграла в пяти матчах. Набрав 13 очков, «Легенда» расположилась на второй строчке в таблице Суперлиги.

    В октябрьских поединках домашнего первенства «Олимпиакос» расписал мировую с «ПАС Янина» (1:1), разгромил «Атромитос» (4:0) и победил «Аполлон Смирнис» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Манчестер Сити» в этой встрече оценивается в 1.23, на ничью букмекеры дают коэффициент 7.30, а на победу «Олимпиакоса» — 13.5.

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    В еврокубках «Сити» стартовал здорово. Команда Гвардиолы в статусе фаворита добыла две крупные победы, забивая 3 гола за матч.

    В домашнем поединке с греками «горожане» также выступят результативно. Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.61. 0

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    «Манчестер Сити» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Лиги чемпионов 3 ноября 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Олимпиакос». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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