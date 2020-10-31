«Ахмат» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России 31 октября 2020 года

В субботу, 31 октября, в 13-м туре российской Премьер-лиги «Ахмат» в Грозном на «Ахмат Арене» сыграет с «Краснодаром». Поединок начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Краснодар».

«Ахмат»

«Ахмат» после 12 сыгранных туров с 17 набранными очками разместился на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, опережая опасную зону уже на семь пунктов.

На минувших выходных грозненцы на своей территории справились с «Уфой», одолев башкирцев со счетом 3:1, а туром ранее они были разгромлены на выезде «Ростовом» — 0:3.

Между этими играми чеченский коллектив провел кубковую игру, в которой только в серии послематчевых пенальти одолел в Ярославле «Шинник» и пробились в 1/8 финала турнира.

Все прогнозы на РПЛ

Пока в родных стенах в этом первенстве «Ахмат» играет бескомпромиссно, одержав три виктории при двух фиаско, разница забитых и пропущенных — 8:6.

«Краснодар»

«Краснодар» после 12 игровых дней разместился на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 18 зачетных баллов.

В середине недели «быки» провели домашний поединок Лиги чемпионов, где были разгромлены лондонским «Челси» со счетом 0:4. Таким образом, их безвыигрышная серия состоит уже из трех игр.

Еще в этот период «зелено-черные» во Франции поделили очки с «Ренном» (1:1) в рамках ЛЧ и уступили в родных стенах московскому «Спартаку» со счетом 1:3 в матче внутреннего первенства.

В текущем розыгрыше РПЛ «Краснодар» в гостях добыл две победы, одну ничью и три поражения. Забить смог семь голов, пропустил пять.

В прошлом чемпионате России «Ахмат» дома одолел «быков» со счетом 1:0, а Краснодаре хозяева взяли реванш, выиграв 4:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 2.63.

На викторию «Ахмата» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.62.

У «Краснодара» по-прежнему катастрофические проблемы с составом, поэтому будет неудивительно, если «быки» вновь допустят осечку. Рискнем в этом матче поставить на хозяев 0 форой. 0