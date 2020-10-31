ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Динамо» ЗагребБили-били, не забили. Расточительность Эджуке стоила ЦСКА очков Жозе МоуриньюЧетыре замены в перерыве не спасли. Моуринью и «Тоттенхэм» провалились в Бельгии Смена президента может не убедить Месси остатьсяВ новой эре «Барселоны» может не оказаться Месси
  • 18:21
    • «Шинник» объявил об отставке Побегалова
  • 16:32
    • РФС: Судья ошибочно засчитал первый гол «Спартака» в ворота «Краснодара»
  • 16:03
    • Тедеско: Федун сказал, что хочет обсудить продление контракта зимой
  • 14:50
    • Футболист «МЮ» признан игроком недели в Лиге чемпионов
  • 13:49
    • Названа символическая сборная недели в Лиге Европы
  • 13:20
    • В тренерский штаб «Уфы» вошли два иностранца
  • 08:04
    • Глава UFC не исключил возвращения Хабиба
    Все новости спорта

    Помешает ли Карпин «Спартаку» укрепить лидерство в таблице РПЛ?

    «Спартак» — «Ростов». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 31 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Ростов Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Ростов»
    Валерий Карпин
    В субботу, 31 октября, «Спартак» на своем поле примет «Ростов» в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Ростов».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 31 Октября 2020 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 16:30 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.72
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
    •

    «Спартак»

    В конце сентября «Спартак» на выезде победил «Тамбов» (2:0), а октябрь начал с дерби двух столиц, в котором на своем поле поделил очки с «Зенитом» — 1:1.

    После международной паузы красно-белые в рамках РПЛ обыграли на выезде «Химки» (3:2), а затем смешанным составом уступили «Енисею» (0:1) в Кубке, но вышли в 1/8 финала.

    В последнем матче «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» (3:1) при весьма спорном судействе, которое вызвало отстранение арбитра матча.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 27 очками после 12 туров «Спартак» идет на 1-м месте в таблице РПЛ, опережая ЦСКА на 2 очка. Разница мячей 22-12, по 6 голов забили Понсе и Ларссон.

    Матч пропустит наставник «Спартака» Доменико Тедеско, собравший комплект из 4 желтых карточек.

    «Ростов»

    Ростовский клуб в конце сентября провально выступил в еврокубках, проиграв в домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Маккаби Хайфе» — 1:2.

    Затем, в рамках РПЛ ростовчане закончили сентябрь выездной победой в меньшинстве над тульским «Арсеналом» (3:2), а октябрь начали гостевым поражением от «Сочи» (2:4) — снова в меньшинстве.

  • Ростовская сенсация. Мирзов приблизил «Химки» к спасению от вылета
  • Реакция спортивных СМИ на поражение «Ростова» от «Химок»
  • 26/10/2020

    • После паузы на матчи сборных «Ростов» дома в большинстве разгромил «Ахмат» (3:0), но в последнем матче на своем поле уступил «Химкам» (0:2).

    В матче с химчанами был удален Роман Еременко, но КДК РФС отменил его красную карточку и он сможет сыграть со «Спартаком». В 4 из последних 6 матчей «Ростов» оставался вдесятером.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 12 туров РПЛ «Ростов» с 20 очками занимает 6 место. Разница мячей 15-13, 5 голов забил Кенто Хасимото.

    Прогноз и ставки

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.75, на ничью — 3.45, а на победу «Ростова» — 5.50.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ЗабратьБонус на первое пополнениеbettery.ru

    В прошлом сезоне «Спартак» сыграл с «Ростовом» вничью 2:2 в гостях и проиграл 1:4 дома, но победил в домашнем матче 1/8 финала Кубка России. На «Открытие Арене» «Ростов» в последних 5 матчах трижды проиграл и 2 раза победил.

    «Спартак» набрал неплохой ход, в то время как «Ростов» лихорадит. Прогнозируем, что красно-белые не проиграют на своем поле.

    Матч может быть не слишком результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1,70, и ТМ 2,5 за 1,70. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Северсталь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шальке — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ковентри — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.31
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Эйбар — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Пасуш де Феррейра — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Рубин — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Уэска
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • К проблемам в обороне добавились ляпы Сафонова. «Краснодар» уступил «Челси»
    • Вчера в 00:26     Хабиб Нурмагомедов
  • Абсолютно великий. Хабиб ушел максимально красиво
    • 12:56 25/10/2020     Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 20-26 октября
    • 20:53 26/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Спартак» — «Ростов». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 31 октября 2020 года. Прогноз на «Спартак» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры