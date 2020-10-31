«Спартак» — «Ростов». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 31 октября 2020 года

В субботу, 31 октября, «Спартак» на своем поле примет «Ростов» в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Ростов».

«Спартак»

В конце сентября «Спартак» на выезде победил «Тамбов» (2:0), а октябрь начал с дерби двух столиц, в котором на своем поле поделил очки с «Зенитом» — 1:1.

После международной паузы красно-белые в рамках РПЛ обыграли на выезде «Химки» (3:2), а затем смешанным составом уступили «Енисею» (0:1) в Кубке, но вышли в 1/8 финала.

В последнем матче «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» (3:1) при весьма спорном судействе, которое вызвало отстранение арбитра матча.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 27 очками после 12 туров «Спартак» идет на 1-м месте в таблице РПЛ, опережая ЦСКА на 2 очка. Разница мячей 22-12, по 6 голов забили Понсе и Ларссон.

Матч пропустит наставник «Спартака» Доменико Тедеско, собравший комплект из 4 желтых карточек.

«Ростов»

Ростовский клуб в конце сентября провально выступил в еврокубках, проиграв в домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Маккаби Хайфе» — 1:2.

Затем, в рамках РПЛ ростовчане закончили сентябрь выездной победой в меньшинстве над тульским «Арсеналом» (3:2), а октябрь начали гостевым поражением от «Сочи» (2:4) — снова в меньшинстве.

После паузы на матчи сборных «Ростов» дома в большинстве разгромил «Ахмат» (3:0), но в последнем матче на своем поле уступил «Химкам» (0:2).

В матче с химчанами был удален Роман Еременко, но КДК РФС отменил его красную карточку и он сможет сыграть со «Спартаком». В 4 из последних 6 матчей «Ростов» оставался вдесятером.

Календарь и таблица РПЛ

После 12 туров РПЛ «Ростов» с 20 очками занимает 6 место. Разница мячей 15-13, 5 голов забил Кенто Хасимото.

Прогноз и ставки

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.75, на ничью — 3.45, а на победу «Ростова» — 5.50.

В прошлом сезоне «Спартак» сыграл с «Ростовом» вничью 2:2 в гостях и проиграл 1:4 дома, но победил в домашнем матче 1/8 финала Кубка России. На «Открытие Арене» «Ростов» в последних 5 матчах трижды проиграл и 2 раза победил.

«Спартак» набрал неплохой ход, в то время как «Ростов» лихорадит. Прогнозируем, что красно-белые не проиграют на своем поле.

Матч может быть не слишком результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1,70, и ТМ 2,5 за 1,70. 0