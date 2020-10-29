«Ницца» — «Хапоэль» Беэр-Шева. Прогноз (к. 2.14) и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года

«Ницца» сыграет на своем поле с израильским «Хапоэлем» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 29 октября в Ницце, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Ницца» — «Хапоэль» Беэр-Шева.

«Ницца»

Первый матч в групповом этапе получился для «Ниццы» по-настоящему кошмарным. Французский клуб проиграл на выезде леверкузенскому «Байеру» со счетом 2:6.

Особенно удивляет это поражение на фоне результатов команды Патрика Виейра в чемпионате Франции.

Беспроигрышная серия «Ниццы» на внутренней арене составляет уже четыре матча. Благодаря этому команда с юга Франции поднялась в турнирной таблице на пятое место.

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В минувшие выходные «Ницца» сыграла вничью с «Лиллем», а перед этим выиграла у крепких «Нанта» и «Сент-Этьена».

«Хапоэль»

Прежде чем попасть в групповой этап, «Хапоэль» прошел весь путь в квалификации.

Израильский клуб выиграл в отборе у «Динамо» (Батуми), «Лячи», «Мотэрулл» и «Викторию» (Плзень).

Очередную сенсацию «Хапоэль» преподнес в первом туре основного турнира. В стартовом матче команда Юсефа Абукасиса выиграла на своем поле у пражской «Славии» со счетом 3:1.

Прогноз и ставка

На победу «Ниццы» букмекеры предлагают поставить за 1.51, на ничью за 4.75, а на «Хапоэль» — за 6.55.

Очевидно, что «Хапоэль» не случайный «пассажир» в групповом этапе. С этой командой никому не будет легко, поэтому наверное не стоит спешить со ставкой на «Ниццу», тем более за такой коэффициент.

Поставим на обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.14.

И вторая ставка — на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.89. 0