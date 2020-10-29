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    Сможет ли «Ницца» остановить «Хапоэль»?

    «Ницца» — «Хапоэль» Беэр-Шева. Прогноз (к. 2.14) и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Хапоэль» Беэр-Шева
    «Ницца» в первом туре пропустила шесть мячей от «Байера»
    «Ницца» сыграет на своем поле с израильским «Хапоэлем» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 29 октября в Ницце, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Ницца» — «Хапоэль» Беэр-Шева.

    «Ницца»

    Первый матч в групповом этапе получился для «Ниццы» по-настоящему кошмарным. Французский клуб проиграл на выезде леверкузенскому «Байеру» со счетом 2:6.

    Особенно удивляет это поражение на фоне результатов команды Патрика Виейра в чемпионате Франции.

    Беспроигрышная серия «Ниццы» на внутренней арене составляет уже четыре матча. Благодаря этому команда с юга Франции поднялась в турнирной таблице на пятое место.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В минувшие выходные «Ницца» сыграла вничью с «Лиллем», а перед этим выиграла у крепких «Нанта» и «Сент-Этьена».

    «Хапоэль»

    Прежде чем попасть в групповой этап, «Хапоэль» прошел весь путь в квалификации.

    Израильский клуб выиграл в отборе у «Динамо» (Батуми), «Лячи», «Мотэрулл» и «Викторию» (Плзень).

    Очередную сенсацию «Хапоэль» преподнес в первом туре основного турнира. В стартовом матче команда Юсефа Абукасиса выиграла на своем поле у пражской «Славии» со счетом 3:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ниццы» букмекеры предлагают поставить за 1.51, на ничью за 4.75, а на «Хапоэль» — за 6.55.

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    Очевидно, что «Хапоэль» не случайный «пассажир» в групповом этапе. С этой командой никому не будет легко, поэтому наверное не стоит спешить со ставкой на «Ниццу», тем более за такой коэффициент.

    Поставим на обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.14.

    И вторая ставка — на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.89. 0

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    «Ницца» — «Хапоэль» Беэр-Шева. Прогноз (к. 2.14) и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года. Прогноз на «Ницца» — «Хапоэль» Беэр-Шева. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.14
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