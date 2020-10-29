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    Одержит ли «Црвена Звезда» домашнюю победу?

    «Црвена Звезда» — «Слован». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 29 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Слован»
    Футболисты «Црвены Звезды»
    В четверг, 29 октября, «Црвена Звезда» на своем поле примет либерецкий «Слован» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы L, которая пройдет в Белграде, начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Слован».

    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» начала свой путь в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов, где успела пройти ФК «Европа» (5:0) и «Тирану» (1:0)

    Однако после этого белградская команда в серии пенальти проиграла кипрской «Омонии» (1:1, 2:4 — по пенальти) и выбыла в Лигу Европы.

    Во втором по значимости клубном турнире Европы подопечные Деяна Станковича одолели «Арарат-Армению» (2:1) и вышли в групповой этап.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В первом туре группового этапа «Црвена Звезда» потерпела поражение от «Хоффенхайма» (0:2).

    В турнирной таблице сербской Суперлиги белградцы занимают первое место. В 12 турах они набрали 32 очка.

    «Слован»

    «Слован» изначально начал выступать в квалификации Лиги Европы, где поочередно прошел «Ритеряй» (5:1), «Стяуа» (2:0) и АПОЭЛ (1:0).

    Выйдя в групповой этап, «сине-белые» на своем поле победили «Гент» (1:0), выступавший в Лиге чемпионов.

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    • В турнирной таблице чемпионата Чехии «Слован» занимает пятое место после шести сыгранных туров с 10 очками.

    Свой последний матч в национальном первенстве команда Павела Хофтыха провела 4 октября, когда разгромила «Пршибрам» (3:0).

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Црвены Звезды» — 1.87, победа «Слована» — 4.20, ничья — 3.60.

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    Уровень этих команд в целом сопоставим, поэтому можно ожидать напряженной борьбы с небольшим количеством голов.

    Да, у себя дома белградцы, как правило, играют мощно, но «сине-белые» способны справляться с натиском, что уже доказали в игре против «Гента».

    Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 2,5» за 1.90.

    Также с осторожностью можно поставить на победу хозяев. Почему? Если они вновь потеряют очки, то сильно усложнят себе задачу по выходу из группы, поэтому допускаем, что они с минимальным счетом одолеют соперника. 0

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    «Црвена Звезда» — «Слован». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 29 октября 2020 года. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Слован». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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