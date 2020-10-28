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    Получится ли игра в Турине открытой?

    «Ювентус» — «Барселона». Прогноз (к. 1.78) на тоталы в матче Лиги чемпионов 28 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Барселона»
    Альваро Мората
    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 28 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Барселона».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 28 Октября 2020 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.60
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    «Ювентус»

    В прошлом еврокубковом сезоне туринская команда дошла до 1/8 финала. А вот на этой стадии она неожиданно уступила «Лиону» по сумме двух матчей — 2:2. Вытащило французов правило гостевого гола.

    Новый сезон в Лиге чемпионов «Ювентус» начал неплохо. Команда под руководством Андреа Пирло в Киеве обыграла «Динамо» (2:0) благодаря дублю Альваро Мораты, который в минувшее трансферное окно вернулся в Турин.

    А вот в чемпионате Италии дела у действующих обладателей золота складываются пока не очень. За 5 туров национального первенства «Старая синьора» набрала всего 9 очков.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В таблице Серии А «Юве» идет пятым, отставая от лидеров на 4 пункта. К матчам чемпионата страны туринцы приступили 20 сентября. В стартовом туре они без проблем разобрались с «Сампдорией» (3:0).

    А первое серьезное испытание в Италии команда Андреа Пирло не выдержала. На стадионе «Олимпико» в Риме «Ювентусу» пришлось дважды спасаться в противостоянии с «Ромой».

    Тогда туринцев выручил Криштиану Роналду и его парочка результативных действий. Сам же матч завершился вничью (2:2). Затем была уверенная победа над «Наполи» (3:0).

    В двух других встречах Серии А «Ювентус» снова растранжирил очки. В гостевом матче «бьянконери» расписали мировую с «Кротоне» (1:1), а затем на стадионе «Альянц» они скатали ничейку с «Вероной» (1:1).

    В грядущей встрече с «Барсой» на «Камп Ноу» под вопросом участие Де Лигта и Леонардо Бонуччи. Отсутствие второго может стать серьезной проблемой в защите. Ну и пока на сто процентов неизвестно, сможет ли помочь своей команде Криштиану.

    «Барселона»

    Прошлый еврокубковый сезон каталонской команде не удастся забыть еще долго. Летом «Барса» дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где в итоге была опозорена «Баварией» (2:8).

    А групповой этап сезона 2020/2021 «блауграна» начала уверенно. На «Камп Ноу» подопечные Рональда Кумана без шансов разгромили скромный венгерский клуб «Ференцварош» (5:1).

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    • В чемпионате Испании «Барселона» выдала блеклый старт. После пяти сыгранных матчей на ее счету имеется всего 7 очков. В таблице она занимает 12 место и на 7 пунктов отстает от лидеров.

    После предсезонки из трех победных матчей «Барса» активно вошла в новый розыгрыш Ла Лиги. Уже в первом поединке против «Вильярреала» в родных стенах каталонцы устроили голевое шоу (4:0).

    Затем был выезд в Виго, который с 2015 года считался для сине-гранатовых проблемным. Несколько сезонов кряду «Барселона» там только теряла очки, а на сей раз она раскатала «Сельту» на ее поле (3:0).

    После неплохого начала подопечные Рональда Кумана принимали дома «Севилью». Этот матч завершился вничью (1:1). Еще одна потеря очков состоялась в гостевой встрече с «Хетафе» (0:1).

    Ну а к предыдущим неудачам «Барсы» добавилось и болючее поражение в Эль Класико на «Камп Ноу» в прошлую субботу (1:3).

    Игру против «Ювентуса» пропустит Жерар Пике, получивший удаление в матче с «Ференцварош». Тер Штеген и Умтити также не помогут команде. Ну и есть риск, что поединок пропустит Коутиньо.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ювентуса» в игре второго тура группового раунда Лиги чемпионов букмекеры дают коэффициент 2.78. Ничья оценивается в 3.48, а победа «Барсы» — в 2.64.

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    Две команды, претендующие на выход из группы, сейчас находятся не в лучшей форме. Фаворита встречи определить сложно.

    С 2015 года эти соперники успели четырежды сыграть в Турине. В трех поединках было забито минимум 3 гола. Хочется верить, что несмотря на проблемы, два гранда устроят результативную рубку. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.78. 0

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    «Ювентус» — «Барселона». Прогноз (к. 1.78) на тоталы в матче Лиги чемпионов 28 октября 2020 года. Прогноз на «Ювентус» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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