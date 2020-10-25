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    Все новости спорта

    На «Ахмат Арене» будет низовой поединок?

    «Ахмат» — «Уфа». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России 25 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Уфа»
    «Ахмат» — «Уфа»
    В воскресенье, 25 октября, в 12-м туре российской Премьер-лиги «Ахмат» в Грозном на «Ахмат Арене» сразится с «Уфой». Поединок начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Октября 2020 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 Уфа Уфа
  • Уфа
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.50
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    «Ахмат»

    «Ахмат» после 11 сыгранных туров с 14 набранными очками разместился на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, опережая опасную зону уже на четыре пункта.

    В середине недели грозненцы провели кубковую игру, в которой только в серии послематчевых пенальти одолели в Ярославле «Шинник» и пробились в 1/8 финала турнира.

    Свою последнюю встречу в российском первенстве «зелено-белые» проиграли на выезде «Ростову» со счетом 0:3. Отметим, что за последние пять матчей в рамках РПЛ чеченцы выиграли только раз, одну игру свели вничью и трижды уступили.

    Все прогнозы на РПЛ

    Пока в родных стенах в этом первенстве «Ахмат» играет бескомпромиссно, одержав две виктории при двух фиаско, разница забитых и пропущенных — 5:5.

    «Уфа»

    У «Уфы» на счету числиться всего лишь шесть набранных баллов, которые позволяют коллективу идти на предпоследней строке в турнирной таблице, отставая от безопасной позиции уже на пять очков.

    Накануне башкирская команда также играла свой поединок в Кубке России, где легко расправилась на выезде с «Чертаново» со счетом 4:0 и пробилась в следующую стадию турнира.

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  • 19/10/2020

    • В чемпионате России уфимцы добыли лишь одну викторию (еще во втором туре), после чего шесть встреч проиграли и трижды расписали мировые. В предыдущем туре они в Москве потерпели минимальное фиаско от «Локомотива» — 0:1.

    В этом розыгрыше РПЛ «Уфа» на выезде добилась одного выигрыша и четырежды уступила, не забив в проигрышных играх ни одного гола.

    В минувшем сезоне эти коллективы обменялись гостевыми победами с одинаковым результатом по 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Уфы» дают — 4.42, ничья оценена — в 3.76.

    Последние три очные встречи между этими клубами были нерезультативными. Вполне возможно, что и в четвертый раз подряд команды не пробьют верховой тотал. 0

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    «Ахмат» — «Уфа». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России 25 октября 2020 года. Прогноз на «Ахмат» — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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