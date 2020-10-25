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    «Камрады» устоят в игре с лидером?

    «Мальме» — «Гетеборг». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч чемпионата Швеции 25 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Мальме» — «Гетеборг»
    Тобиас Сана
    В воскресенье, 25 октября, в 25-м туре шведской Аллсвенскан «Мальме» на своем поле сыграет с «Гетеборгом». Игра начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Мальме» — «Гетеборг».

    «Мальме»

    «Мальме» — лидер текущего чемпионата Швеции. После 24 туров у команды 47 набранных очков, что на восемь больше, чем у ближайшего преследователя.

    В минувшем туре «небесно-голубые» проиграли на выезде «Юргордену» со счетом 2:3. Эта неудача стала для них всего лишь третьей в текущей Аллсвенскан.

    Перед этим фиаско они одержали две крупные победы в шведском первенстве, поочередно разгромив в родных стенах 3:0 «Хеккен» (вторая позиция) и на выезде 4:0 «Кальмар» (аутсайдер лиги).

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    На своей арене в текущем чемпионате Швеции «Мальме» еще не проигрывал, выиграв восемь встреч при четырех мировых исходах, разница мячей — 23:8.

    «Гетеборг»

    «Гетеборг», имеющий неплохой состав и бюджет, в этом сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момент коллектив идет 13-м, опережая опасную зону лишь на два балла.

    Стоить отметить, что за всю турнирную дистанции «ангелы» добыли лишь четыре виктории, проиграли в два раза больше и 12 раз играли вничью.

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  • 22/10/2020

    • В минувшем игровом дне «камрады» потерпели выездное фиаско от АИКа со счетом 0:2, а перед этим дома одолели 1:0 середняк «Варберг» и разошлись миром на выезде 0:0 с «Эльфсборгом» (третья позиция).

    В текущем розыгрыше Аллсвенскан «Гетеборг» на выезде выиграл две игры, столько же раз терпел фиаско и восемь раз играл вничью, разница мячей — 14:14.

    В первом круге «Гетеборг» дома крупно уступил «Мальме» (0:3), в минувшем сезоне «ангелы» дома устояли (0:0), а в гостях потерпели фиаско (0:1).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мальме» — 1.50, победа «Гетеборга» — 6.00, ничья — 4.46.

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    Несмотря на все свои проблемы «Гетеборг» сносно играет в гостях. Рискнем в этом поединке поставить на то, что «камрады» смогут устоять в игре с лидером.

    Наши прогноз и ставка на эту игру — Х2. 0

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    «Мальме» — «Гетеборг». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч чемпионата Швеции 25 октября 2020 года. Прогноз на «Мальме» — «Гетеборг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.60
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