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    Приблизится ли «Юве» к лидерам?

    «Ювентус» — «Верона». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Серии А 25 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Верона»
    Леонардо Бонуччи
    В пятом туре чемпионата Италии «Ювентус» будет принимать «Верону». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 25 октября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Верона».
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Октября 2020 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Верона Верона
  • Верона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    Туринская команда сыграла в четырех матчах итальянского первенства. В этих поединках она набрала 8 очков. С разницей голов — 9:3 «зебры» на момент старта тура шли пятыми в таблице.

    Новый сезон коллектив под руководством Андреа Пирло начал с домашней встречи против «Сампдории». На своем поле «старая синьора» добыла уверенную победу (3:0).

    А первая потеря очков случилась в противостоянии с «Ромой» на «Олимпико» (2:2). В третьем туре «Ювентус» разгромил «Наполи» (3:0).

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    В другом матче в рамках Серии А туринцы не справились с «Кротоне» в гостях (1:1), а в дебютной встрече Лиги чемпионов «бьянконери» взяли верх над киевским «Динамо» (1:1).

    «Верона»

    Футбольный клуб из Вероны в четырех играх сумел заработать 7 очков. В таблице он на момент начала пятого тура занимал седьмую строчку, отставая от «Юве» на 1 пункт.

    В четырех матчах «Верона» пропустила всего 1 гол. Перед началом нового сезона желто-синие дважды сыграли в контрольных встречах. Первая закончилась победой над клубом «Горица» (4:3).

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    • Во втором товарняке «мастифы» оказались слабее «Кремонезе» (0:1). А в стартовом туре Серии А подопечные Ивана Юрича добыли победу над «Ромой» (3:0).

    Во второй встрече итальянского первенства «Верона» переиграла «Удинезе» (1:0). Затем было поражение от «Пармы» (0:1), а 19 октября эта команда разошлась миром с «Дженоа» (0:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ювентуса» оценивается в 1.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.10, а на победу «Вероны» — 9.00.

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    За 4 тура желто-синие пропустили всего 1 гол. Это лучший показатель в Серии А на данный момент. Но в пятом поединке «Верону» ждет непростой матч с действующими чемпионами.

    «Ювентусу» в грядущей встрече все еще не поможет Роналду, но и без португальца туринцы забьют несколько голов гостям. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 2 за 1.96. 0

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    «Ювентус» — «Верона». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Серии А 25 октября 2020 года. Прогноз на «Ювентус» — «Верона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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