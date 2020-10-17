«Наполи» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Серии А 17 октября 2020 года

«Наполи»
В турнирной таблице итальянского первенства клуб из Неаполя пока идет восьмым. За три тура «ослы» успели набрать 5 очков, а их разница забитых и пропущенных — 8:3 (три гола из-за технического поражения).
Перед началом нового сезона «Наполи» провел два товарняка, в которых светло-голубые разгромили соперников. В контрольных встречах неаполитанцы раскатали «Терамо» (4:0) и «Пескару» (4:0).
А дебютная игра Серии А завершилась для подопечных Дженнаро Гаттузо гостевой победой над «Пармой» (2:0). В следующем поединке «ослы» прихлопнули «Дженоа» (6:0).
Четвертого октября в Турине должна была состояться встреча с «Ювентусом», но «Наполи» отказался ехать на матч, за что схлопотал техническое поражение (0:3).
«Аталанта»
Футбольная команда из Бергамо пока лидирует в турнирной таблице с девятью очками в копилке. На данный момент этот клуб имеет в активе 13 забитых голов.
В новом розыгрыше Серии А «Аталанта» стартовала ярко и пока идет без поражений. Перед началом чемпионата «провинциалы» сразились в товарняке с «Про Сесто» (4:1).
Дебютные поединки Серии А клуб из Бергамо провел в гостях. Сперва в Турине подопечные Джана Пьеро Гасперини раскатали «Торино» (4:2), а затем его команда разгромила «Лацио» в Риме (4:1).
Перед паузой на матчи национальных сборных «Аталанта» впервые сыграла дома. На своем поле «Богиня» легко справилась с «Кальяри» (5:2).
Прогноз и ставка
На победу «Наполи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.58, на ничью — 3.86, а на победу «Аталанты» — 2.64.
В играх, в которых «Наполи» выходил на поле, команда Гаттузо не пропускала, а забила при этом 8 голов своим соперникам.
Ну и «Аталанта» на старте демонстрирует потрясающую результативность. В очной встрече голов должно быть много. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.69. 0