«Кротоне» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Серии А 17 октября 2020 года

В четвертом туре чемпионата Италии «Кротоне» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Эцио Шида» 17 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Кротоне» — «Ювентус».

«Кротоне»

На данный момент выходцы из Серии В занимают последнее место в таблице чемпионата. За три тура команда не набрала ни единого балла, забила всего 2 гола, а в свою сетку пропустила 10 мячей.

Во втором по силе дивизионе в Италии «Кротоне» в минувшем сезоне заработал 68 баллов, а в таблице Серии В «пифагорники» финишировали на второй позиции.

Новый же сезон в элите начался неудачно. В рамках первого тура подопечные Джованни Строппы сразились с «Дженоа» в гостях. В той встрече «акулы» были разгромлены (1:4).

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В дебютном домашнем матче «Кротоне» потерпел поражение от «Милана» (2:0), а 3 октября этот клуб крупно влетел «Сассуоло» (1:4).

«Ювентус»

Туринская команда в трех турах набрала 7 очков. В таблице чемпионата она пока идет в топ-4. За два сыгранных поединка «зебры» забили 5 голов, а пропустили 2.

Перед началом нового сезона «Ювентус», который вылетел из 1/8 Лиги чемпионов, провел товарищеский матч против «Новары». В том поединке черно-белые раскатали скромных соперников (5:0).

Затем была встреча с «Сампдорией» в первом туре Серии А. На своем поле команда под руководством Андреа Пирло легко справилась с гостями (3:0).

Первая потеря очков случилась во втором туре. На стадионе «Олимпико» в Риме «Ювентус» расписал мировую с «Ромой» (2:2). А 4 октября «старая синьора» получила 3 балла из-за несостоявшегося матча с «Наполи».

Прогноз и ставка

Победа «Кротоне» в игре 3-го тура чемпионата Италии оценивается в 8.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Ювентуса» — 1.43.

В этом матче в составе «Юве» не сыграют сразу несколько лидеров, включая Криштиану Роналду и Пауло Дибалу.

Но и без своих топ-форвардов туринцы должны справиться с клубом, который считается явным аутсайдером чемпионата. Наши прогноз и ставка — победа «Ювентуса» с форой -1 с коэффициентом 1.78. 0