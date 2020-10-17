«Сельта» — «Атлетико». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Ла Лиги 17 октября 2020 года

В шестом туре чемпионата Испании «Сельта» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Абанка Балаидос» 17 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Сельта» — «Атлетико».

«Сельта»

«Сельта» занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету пять очков.

Команда из Виго в пяти сыгранных турах одержала одну победу, дважды сыграла вничью и еще два раза проиграла.

В первом туре подопечные Оскара Гарсии на выезде разошлись миром с «Эйбаром» (0:0). Затем «Сельта» у себя дома одолела «Валенсию» (2:1) благодаря дублю Яго Аспаса.

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После этого галисийцы отправились в гости к «Вальядолиду» (1:1), с которым поделили очки. Затем клуб проиграл «Барселоне» (0:3) дома и «Осасуне» (0:2) в гостях.

«Атлетико»

В национальном первенстве прошлой кампании команда Диего Симеоне стала третьей. Клуб расположился позади «Реала» и «Барселоны».

Примечательно, что летом мадридцы не проигрывали, лишь изредка играя вничью.

В стартовом туре нового сезона Примеры коллектив разгромил на своем поле «Гранаду» (6:1). Во втором своем матче чемпионата «Атлетико» сыграл вничью с «Уэской» (0:0).

В предыдущем туре «Матрасники» снова сыграли в нулевую ничью в домашнем поединке против «Вильярреала» (0:0). Такие результаты отбросили клуб на 12 место с пятью очками.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех хозяев поля оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка на матч — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,20. 0