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    Прорвет ли «Атлетико» против «Сельты»?

    «Сельта» — «Атлетико». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Ла Лиги 17 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Атлетико»
    «Атлетико» не забил ни одного гола в двух прошлых матчах
    В шестом туре чемпионата Испании «Сельта» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Абанка Балаидос» 17 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Сельта» — «Атлетико».
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    Футбол. Испания. Примера 17 Октября 2020 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 17:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.20
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
    •

    «Сельта»

    «Сельта» занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету пять очков.

    Команда из Виго в пяти сыгранных турах одержала одну победу, дважды сыграла вничью и еще два раза проиграла.

    В первом туре подопечные Оскара Гарсии на выезде разошлись миром с «Эйбаром» (0:0). Затем «Сельта» у себя дома одолела «Валенсию» (2:1) благодаря дублю Яго Аспаса.

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    После этого галисийцы отправились в гости к «Вальядолиду» (1:1), с которым поделили очки. Затем клуб проиграл «Барселоне» (0:3) дома и «Осасуне» (0:2) в гостях.

    «Атлетико»

    В национальном первенстве прошлой кампании команда Диего Симеоне стала третьей. Клуб расположился позади «Реала» и «Барселоны».

    Примечательно, что летом мадридцы не проигрывали, лишь изредка играя вничью.

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    • В стартовом туре нового сезона Примеры коллектив разгромил на своем поле «Гранаду» (6:1). Во втором своем матче чемпионата «Атлетико» сыграл вничью с «Уэской» (0:0).

    В предыдущем туре «Матрасники» снова сыграли в нулевую ничью в домашнем поединке против «Вильярреала» (0:0). Такие результаты отбросили клуб на 12 место с пятью очками.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка на матч — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,20. 0

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