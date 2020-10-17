«Арминия» — «Бавария». Прогноз (3.05) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 17 октября 2020 года

В субботу, 17 октября, «Арминия» на своем поле примет «Баварию» в рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Шюко Арена», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Арминия» — «Бавария».

«Арминия»

В прошлом сезоне «Арминия» выступала во второй Бундеслиге. По ее завершении команда стала победителем чемпионата.

Билефельдцы выиграли первенство с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя «Штутгарта». При этом от четвертого места, которое не позволяет выйти в элиту, их отделило 14 баллов.

В межсезонье команда провела семь поединков, в которых выиграла трижды. В новой кампании она уже вылетела из Кубка Германии, уступив «Рот-Вайссу» (0:1) из Региональ-лиги.

Все прогнозы на Бундеслигу

В трех стартовых турах клуб одержал одну победу, один раз проиграл и еще однажды разошелся мировой, благодаря чему идет на 10 месте. Три очка удалось добыть в домашнем матче против «Кельна» (1:0).

«Бавария»

«Бавария» взяла в этом сезоне уже два трофея. Выиграв Суперкубок УЕФА, подопечные Флика победили в Суперкубке Германии, одолев «Боруссию» Д со счетом 3:2.

В пяти играх сезона команда победила и занимает четвертое место в чемпионате, однако в одном уступила, причем с неожиданным результатом 4:1. Обидчиком стал «Хоффенхайм».

Хотя в первом туре чемпионата «баварцы» не менее сильно обидели «Шальке», разгромив его у себя дома 8:0.

После поражения от «Хоффенхайма» клуб выиграл три матча кряду во всех турнирах. Помимо «Дортмунда» (3:2) и «Герты» (4:3) в Бундеслиге победить удалось «Дюрен» (3:0) в Кубке Германии.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,18.

Успех хозяев поля оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 7,50.

Наши прогноз и ставка на матч — тотал меньше 3,5 голов за 2,00. 0