«Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на МЛС 15 октября 2020 года

«Ванкувер Уайткэпс» сыграет на своем поле с «Лос-Анджелесом» в рамках очередного тура регулярного чемпионата МЛС. Матч состоистя 15 октября в Ванкувере, начало — в 05:00 мск. Прогноз на «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес».

«Ванкувер Уайткэпс»

После 17-ти туров «Ванкувер» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Несмотря на в целом ужасные результаты, у канадского клуба по-прежнему остаются шансы на выход в плей-офф.

В минувшие выходные «Ванкувер» прервал серию из четырех поражений. «Уайткэпс» одержали домашнюю победу над «Реал Солт-Лейк» со счетом 2:1.

Но в любом случае, это слабое утешение на фоне тех результатов, которые были ранее. Например, в четырех матчах до встречи с «Реал Солт-Лейк» футболисты «Ванкувера» пропустили 13 мячей.

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И после этого можно не удивляться, что именно у «Ванкувера» худшая оборона во всей лиге. В 17-ти матчах «Уайткэпс» пропустили 38 мячей, то есть в среднем из забивают больше двух голов за игру.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» ужасно начал текущий сезон, на команду, по всей видимости, серьезно повлияла ситуация с коронавирусом. Калифорнийцы провалили летнюю часть чемпионата, проиграв просто неприличное для себя количество матчей.

Но «Лос-Анджелес», похоже, начинает приходить в себя. В предыдущем матче команда Боба Брэдли выиграла со счетом 3:1 у лидера Восточной конференции «Сиэтл Саундерс». И это несмотря на отсутствие ключевых игроков. Против «Сиэтла» не играли Диего Росси и Карлос Вела.

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«Лос-Анджелес» забил 13 мячей в четырех последних матчах. В среднем же гости забивают больше двух голов за игру.

Прогноз и ставка

Букмекеры почти не сомневаются в исходе встречи, поставить на победу «Ванкувера» можно за 5.95, на ничью за 4.75, а на «Лос-Анджелес» — за 1.49.

Хозяева предстоящего матча набирают очки, как говорится, только по праздникам. Очевидно, что с такой обороной сложно рассчитывать на что-то серьезное.

Ставка — тотал «Лос-Анджелеса» больше 2,5 за 2.17.

А также ставка на победу «Лос-Анджелеса» с форой (-1,5) за 2.25. 0