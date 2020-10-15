ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЗвезды на халяву. Месси, Рамос, Агуэро и другие будущие свободные агенты Леброн Джеймс и Энтони ДэвисСезон в «пузыре». «Лейкерс» завоевали 17-й титул, а Леброн приблизился к Джордану ЧМ-2022Матчи, матчи и еще раз матчи. Дорога на ЧМ-2022 будет непростой
  • 11:24
    • Хавбек «Ростова» близок к переходу в «Краснодар»
  • 11:09
    • Суарес — лучший бомбардир южноамериканских сборных
  • 08:10
    • Сборная Бразилии выиграла у Перу, Неймар оформил хет-трик
  • 02:02
    • Дубль Суареса не спас Уругвай от поражения в матче с Эквадором
  • 01:47
    • Сборная Аргентины обыграла Боливию в квалификации к ЧМ-2022
  • 23:43
    • Сборная Украины обыграла Испанию в матче Лиги наций
  • 23:37
    • Германия сыграла вничью с Швейцарией в Лиге наций
    Все новости спорта

    Сможет ли «Лос-Анджелес» разгромить «Ванкувер»?

    «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на МЛС 15 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес»
    «Лос-Анджелес»
    «Ванкувер Уайткэпс» сыграет на своем поле с «Лос-Анджелесом» в рамках очередного тура регулярного чемпионата МЛС. Матч состоистя 15 октября в Ванкувере, начало — в 05:00 мск. Прогноз на «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес».

    «Ванкувер Уайткэпс»

    После 17-ти туров «Ванкувер» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Несмотря на в целом ужасные результаты, у канадского клуба по-прежнему остаются шансы на выход в плей-офф.

    В минувшие выходные «Ванкувер» прервал серию из четырех поражений. «Уайткэпс» одержали домашнюю победу над «Реал Солт-Лейк» со счетом 2:1.

    Но в любом случае, это слабое утешение на фоне тех результатов, которые были ранее. Например, в четырех матчах до встречи с «Реал Солт-Лейк» футболисты «Ванкувера» пропустили 13 мячей.

    Все прогнозы на футбол

    И после этого можно не удивляться, что именно у «Ванкувера» худшая оборона во всей лиге. В 17-ти матчах «Уайткэпс» пропустили 38 мячей, то есть в среднем из забивают больше двух голов за игру.

    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» ужасно начал текущий сезон, на команду, по всей видимости, серьезно повлияла ситуация с коронавирусом. Калифорнийцы провалили летнюю часть чемпионата, проиграв просто неприличное для себя количество матчей.

    Но «Лос-Анджелес», похоже, начинает приходить в себя. В предыдущем матче команда Боба Брэдли выиграла со счетом 3:1 у лидера Восточной конференции «Сиэтл Саундерс». И это несмотря на отсутствие ключевых игроков. Против «Сиэтла» не играли Диего Росси и Карлос Вела.

    Все футбольные трансферы

    «Лос-Анджелес» забил 13 мячей в четырех последних матчах. В среднем же гости забивают больше двух голов за игру.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры почти не сомневаются в исходе встречи, поставить на победу «Ванкувера» можно за 5.95, на ничью за 4.75, а на «Лос-Анджелес» — за 1.49.

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Хозяева предстоящего матча набирают очки, как говорится, только по праздникам. Очевидно, что с такой обороной сложно рассчитывать на что-то серьезное.

    Ставка — тотал «Лос-Анджелеса» больше 2,5 за 2.17.

    А также ставка на победу «Лос-Анджелеса» с форой (-1,5) за 2.25. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Литва — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  6.65
  • Прогноз на матч Финляндия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Витязь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Сочи — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Спартак — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Хорватия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Италия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Португалия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Англия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Россия — Турция
  • Ничья разных таймов. Сборная России не удержала победу над Турцией
    • 02:27 12/10/2020     Россия — Швеция
  • Неудобные шведы и аморфный Дзюба. Дебютный гол Соболева не спас Россию от поражения
    • 01:30 09/10/2020     FIFA 21
  • FIFA 21: изменения в игровых режимах и другие нововведения
    • 20:00 08/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на МЛС 15 октября 2020 года. Прогноз на «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры