Греция — Косово. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2020 года

В четвертом туре Лиги наций сборная Греции будет принимать сборную Косова в матче Лиги С. Игра пройдет на «Олимпийском стадионе Спирос Луис» 14 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Греция — Косово.

Греция

В трех турах команда Греции сумела заработать 7 очков. Благодаря этому и лучшей разнице голов (4:1) она занимает первое место в таблице Группы 3 Лиги С.

Кампанию в Лиге наций сборная Греции начала с противостояния со Словенией. Однако в гостевой игре «Эллины», несмотря на превосходство на поле, не смогли добыть положительный результат (0:0).

6 сентября подопечные Джона ван ’т Схипа сразились со сборной Косова. В поединке, который прошел в Приштине, гости победили (2:1).

Все прогнозы на Лигу наций

В следующем матче Греция билась с Австрией. Эта товарищеская встреча была проиграна (1:2), а 11 октября «пиратский корабль» в рамках третьего тура Лиги наций одержал верх над Молдавией (2:0).

Косово

Национальная команда Косова в трех матчах получила всего 1 балл. С разницей голов — 2:4 она находится на третьей позиции в Группе 3, отставая от двух других сборных на 6 пунктов.

В 2020 году сборная Косова провела 5 матчей, 4 из которых были проиграны. Еще зимой «золотые мальчики» влетели Швеции в товарищеской встрече (0:1).

3 сентября подопечные Бернара Шалланда расписали мировую с Молдавией (1:1), после чего у себя дома эта команда потерпела поражение от Греции (2:1).

8 октября сборная Косова сразилась с Северной Македонией в квалификации к Евро. В Скопье гости оказались слабее (1:2). В третьем туре Лиги наций команда Шалланда уступила Словении (0:1).

Прогноз и ставка

На победу Греции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.74, на ничью — 3.40, а на победу сборной Косова — 5.40.

Команда Греции никому не проигрывает дома с 2019 года. В трех недавних встречах в своей стране «Эллины» победили.

В игре со сборной Косова, которая терпит неудачи, хозяева добудут очередные три очка. Наши прогноз и ставка — победа Греции с коэффициентом 1.74. 0