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    Французы дадут бой хорватам на чужом поле

    Хорватия — Франция. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия — Франция
    Килиан Мбаппе
    В четвертом туре Лиги наций сборная Хорватии будет принимать сборную Франции в матче Лиги А. Игра пройдет на стадионе «Максимир» 14 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Хорватия — Франция.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 14 Октября 2020 года
    Хорватия
  • Загреб
    •  Хорватия 21:45 Франция Франция
  • Париж
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.05
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    Хорватия

    В трех турах Лиги наций эта команда забила 5 голов, но пропустила при этом 9 мячей. Набрав 3 очка, она заняла третье место в Группе 3 Лиги А, отстав от первых двух позиций на 4 пункта.

    В первой игре нового сезона Лиги наций Хорватия в гостях сразилась с Португалией. Отсутствие Роналду в составе не облегчило работу «пламенных» в обороне, которая в итоге позволила хозяевам отличиться четырежды (1:4).

    Во втором туре подопечные Златко Далича встретились с Францией. На «Стад де Франс» «шашечные» пытались играть с «трехцветными» на равных, но в итоге потерпели поражение (2:4).

    Календарь и таблица Лиги наций

    7 октября сборная Хорватии сыграла в товарищеском матче со Швейцарией и добыла победу (2:1), а первые три очка в Лиге наций коллектив Далича завоевал в противостоянии со шведами (2:1).

    Франция

    Чемпионы мира в Лиге наций идут на втором месте в таблице Группы 3. В трех турах они заработали 7 баллов, а от португальцев они отстают по дополнительным показателям.

    5 сентября Франция в Стокгольме встретилась со Швецией. Единственный гол Килиана Мбаппе на 41-й минуте подарил «трехцветным» 3 балла (1:0).

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    • В следующем матче подопечные Дидье Дешама сразились с Хорватией. В непростом поединке, в котором «шашечные» повели, французы смогли добыть победу (4:2).

    7 октября состоялась товарищеская игра с Украиной, в которой «трехцветные» были на высоте (7:1), а в третьем туре Лиги наций Франция расписала мировую с Португалией (0:0).

    Прогноз и ставка

    Победа Хорватии в грядущем поединке оценивается в 3.56, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.58, а на победу Франции — 2.14.

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    В своей стране команда Хорватии победила в последних четырех встречах. Однако их соперники были не такими грозными, как Франция.

    Подопечные Дидье Дешама не собираются отставать от Португалии в лидерской гонке, поэтому на «Максимир» они дадут бой хозяевам.

    Наши прогноз и ставка — Франция победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.65. 0

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    Хорватия — Франция. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2020 года. Прогноз на Хорватия — Франция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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