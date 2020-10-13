Латвия — Мальта. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Лиги наций 13 октября 2020 года

В четвертом туре Лиги наций сборная Латвии будет принимать сборную Мальты в матче Лиги D. Игра пройдет на стадионе «Даугава» 13 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на Латвия — Мальта.

Латвия

За три тура Лиги наций латвийская сборная заработала 3 очка. В таблице Группы 1 Лиги D она идет второй, отставая от Фарерских островов на 4 пункта.

В 2020 году Латвия провела 4 поединка. И во всех встречах «11 волков» сыграли вничью. На старте Лиги наций эта сборная расписала мировую с Андоррой (0:0).

6 сентября Латвия сразилась с Мальтой. В поединке в Та-Кали гости пропустили первыми, но в итоге смогли внести еще 1 очко в свой актив (1:1).

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Затем была товарищеская встреча с Черногорией (1:1), а 10 октября подопечные Дайниса Казакевича на чужом поле разошлись миром с Фарерскими островами (1:1).

Мальта

Мальтийская сборная в трех играх смогла заработать всего 2 очка. С разницей голов — 3:4 она находится на третьем месте в таблице Группы 1 Лиги D, отставая от Латвии на 1 балл.

В первом туре Лиги наций Мальта сразилась со сборной Фарерских островов в Торсхавне. В непростой игре гости вели, но с 87-й по 90-ю минуты они пропустили пару голов и в итоге уступили (2:3).

В следующем матче Мальта принимала Латвию. В домашней встрече подопечные Девиса Манджи вышли вперед, однако позже случился автогол. Больше забитых мячей в том поединке не было (1:1).

7 октября сборная Мальты сразилась с Гибралтаром в товарищеском поединке, в котором она победила (2:0). А в третьем туре Лиги наций была ничья в противостоянии с Андоррой (0:0).

Прогноз и ставка

На победу Латвии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 3.30, а на победу Мальты — 4.44.

В последнее время латвийцы забивают мало, не больше гола за игру. Однако в домашнем поединке против Мальты все может измениться, поскольку у гостей имеются проблемы в защите.

Наши прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал Латвии больше 1 с коэффициентом 1.61. 0