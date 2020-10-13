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    Покончит ли Латвия с ничейным синдромом?

    Латвия — Мальта. Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 13 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Латвия — Мальта
    Латвия сыграла вничью четыре прошлых матча
    В 3-м туре Лиги наций в рамках Лиги D сборная Латвии будет принимать команду Мальты. Встреча пройдет 13 октября в Риге на стадионе «Даугавас». Прогноз на Латвия — Мальта.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. D1 13 Октября 2020 года
    Латвия
  • Рига
    •  Латвия 19:00 Мальта Мальта
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.25
  • 2
  • 5.20
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    Латвия

    Сборная Латвии, которая в своем послужном списке имеет участие в финальной части Евро-2004, в последнее время сильно сдала и теперь имеет разборки только с «карликами».

    В минувшем розыгрыше Лиги наций латвийцы ни разу не победили, четырежды сыграв вничью и дважды проиграв. Хотя соперники не были самыми сильными — Грузия, Казахстан и Андорра.

    Отбор к чемпионату Европы-2020 тоже был провален. Балтийцы девять раз проиграли и раз победили, правда, одолев в родных стенах неслабую Австрию — 1:0.

    Все прогнозы на Лигу наций

    В новой Лиги наций Латвия по-прежнему не может победить, трижды сыграв вничью. На старте она поделила очки с Андоррой (0:0) дома, привезла мировую с Мальты (1:1) и Фарер (1:1).

    Если учесть, что предпоследний матч против Черногории (1:1) в контрольном поединке, то ничейная серия сборной достигла четырех матчей.

    Мальта

    Мальта сначала проиграла на выезде Фарерским островам, а потом сыграла вничью на своем поле с Латвией. В третьем туре Лиги наций сборная разошлась миром с Андоррой (0:0) в гостевой игре.

    В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Мальты заняла последнее место в своей группе. Мальтийцы трижды сыграли вничью и еще столько же раз уступили. И это не самый плохой результат для такой команды.

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    • В отборе на чемпионат Европы сборная Мальты стартовала с домашней победы над командой Фарерских островов, но после этого потерпела девять поражений кряду.

    Хотя в матче с норвежцами Мальта была очень близка к тому, чтобы сыграть вничью.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,98.

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    Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,20.

    Прогноз и ставка на матч — обе команды забьют за 2,31. 0

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    Латвия — Мальта. Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 13 октября 2020 года. Прогноз на Латвия — Мальта. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.31
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