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    Выстоит ли «Факел» дома против «Алании»?

    «Факел» — «Алания». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч первенства ФНЛ 13 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Алания»
    «Факел»
    Во вторник, 13 сентября, в Воронеже местный «Факел» примет «Аланию» в 15-м туре первенства первой российской лиги. Начало — в 19:00 по мск. Прогноз на «Факел» — «Алания».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Октября 2020 года
    Факел
  • Россия. ФНЛ
    •  Факел 19:00 Алания Алания
  • Владикавказ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Факел»

    В начале сентября Владимир Бесчастных ушел в отставку с поста тренера «Факела», — при нем клуб проиграл 5 из 8 матчей на старте сезона. И. о. главного тренера остался Александр Бородкин.

    После этого воронежцы одержали две победы в трех матчах, дома обыграв «Енисей» (1:0), уступив «Нижнему Новгороду» (0:1) и на выезде одолев «Чертаново» со счетом 3:0.

    Затем началась четырехматчевая серия без побед. На своем поле «Факел» сыграл вничью с «Томью» (0:0), после чего на выезде уступил омскому «Иртышу» (0:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Домашний матч с брянским «Динамо» вновь завершился без забитых голов, а в последнем матче «Факел» проиграл на выезде «Нефтехимику» (1:3).

    После 14 матчей «Факел» с 12 очками идет в зоне вылета, на 18-м месте, в 4 баллах от 16 места. Разница мячей 9-15, три гола забил Роман Акбашев.

    «Алания»

    Владикавказский клуб в свою очередь сразу после вылета из Кубка России в конце августа выдал семиматчевую серию из ничьей и 6 побед в ФНЛ.

    В конце августа владикавказцы разгромили на выезде «Чертаново» (3:0), а в начале сентября победили в гостях «Томь» (1:0) и омский «Иртыш» (2:0).

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    • Матч с брянским «Динамо» не состоялся из-за коронавируса — бело-голубым засчитали техническое поражение. После этого «Алания» в гостях разошлась миром с «Нефтехимиком» (0:0).

    Завершили удачную серию домашние победы над «Спартаком-2» (2:1) и ивановским «Текстильщиком» (3:1).

    Календарь и таблица ФНЛ

    Первое с августа поражение «Алания» потерпела в выездном матче с «Крыльями Советов» (0:2), но в последнем матче владикавказцы дома обыграли «Волгарь» (2:0).

    После 14 туров «Алания» с 26 очками идет на 5-м месте, в 2 очках от зоны стыков. Разница мячей 24-14, четыре гола забил Батраз Хадарцев.

    Прогноз и ставки

    На победу «Факела» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью — 3.45, а на победу «Алании»— 2.29.

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    «Алания» выиграла лишь 4 выездных матча этого сезона из 10. «Факел» проиграл в 2 изз 7 домашних матчах.

    Последние два домашних матча «Факел» свел вничью 0:0, так что «Алания» может потерять очки. Прогнозируем, что владикавказский клуб не проиграет.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,91 и «обе забьют — нет» за 2,08. 0

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    «Факел» — «Алания». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч первенства ФНЛ 13 октября 2020 года. Прогноз на «Факел» — «Алания». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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