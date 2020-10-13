«Факел» — «Алания». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч первенства ФНЛ 13 октября 2020 года

Во вторник, 13 сентября, в Воронеже местный «Факел» примет «Аланию» в 15-м туре первенства первой российской лиги. Начало — в 19:00 по мск. Прогноз на «Факел» — «Алания».

«Факел»

В начале сентября Владимир Бесчастных ушел в отставку с поста тренера «Факела», — при нем клуб проиграл 5 из 8 матчей на старте сезона. И. о. главного тренера остался Александр Бородкин.

После этого воронежцы одержали две победы в трех матчах, дома обыграв «Енисей» (1:0), уступив «Нижнему Новгороду» (0:1) и на выезде одолев «Чертаново» со счетом 3:0.

Затем началась четырехматчевая серия без побед. На своем поле «Факел» сыграл вничью с «Томью» (0:0), после чего на выезде уступил омскому «Иртышу» (0:1).

Прогнозы на ФНЛ

Домашний матч с брянским «Динамо» вновь завершился без забитых голов, а в последнем матче «Факел» проиграл на выезде «Нефтехимику» (1:3).

После 14 матчей «Факел» с 12 очками идет в зоне вылета, на 18-м месте, в 4 баллах от 16 места. Разница мячей 9-15, три гола забил Роман Акбашев.

«Алания»

Владикавказский клуб в свою очередь сразу после вылета из Кубка России в конце августа выдал семиматчевую серию из ничьей и 6 побед в ФНЛ.

В конце августа владикавказцы разгромили на выезде «Чертаново» (3:0), а в начале сентября победили в гостях «Томь» (1:0) и омский «Иртыш» (2:0).

Матч с брянским «Динамо» не состоялся из-за коронавируса — бело-голубым засчитали техническое поражение. После этого «Алания» в гостях разошлась миром с «Нефтехимиком» (0:0).

Завершили удачную серию домашние победы над «Спартаком-2» (2:1) и ивановским «Текстильщиком» (3:1).

Календарь и таблица ФНЛ

Первое с августа поражение «Алания» потерпела в выездном матче с «Крыльями Советов» (0:2), но в последнем матче владикавказцы дома обыграли «Волгарь» (2:0).

После 14 туров «Алания» с 26 очками идет на 5-м месте, в 2 очках от зоны стыков. Разница мячей 24-14, четыре гола забил Батраз Хадарцев.

Прогноз и ставки

На победу «Факела» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью — 3.45, а на победу «Алании»— 2.29.

«Алания» выиграла лишь 4 выездных матча этого сезона из 10. «Факел» проиграл в 2 изз 7 домашних матчах.

Последние два домашних матча «Факел» свел вничью 0:0, так что «Алания» может потерять очки. Прогнозируем, что владикавказский клуб не проиграет.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,91 и «обе забьют — нет» за 2,08. 0