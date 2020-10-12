«Филадельфия Юнион» — «Монреаль Импэкт». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч МЛС 12 октября 2020 года

В рамках регулярного чемпионата МЛС «Филадельфия Юнион» примет на «Тален Энерджи» «Монреаль Импэкт». Игра состоится 12 октября в 02:30 по мск. Прогноз на «Филадельфия Юнион» — «Монреаль Импэкт».

«Филадельфия Юнион»

Команда высоко забралась по турнирной таблице Восточной конференции. Сейчас она занимает 2-е место с 31 пунктом в активе. В 16 матчах турнира хозяева одержали 9 побед и всего 3 раза проиграли.

«Филадельфия Юнион» выделяется тем, что мало пропускает. За прошедшую часть сезона «темно-синие» пропустили всего 13 мячей и это второй лучший результат в группе.

Из последних результатов стоит выделить победу над «Интер» Майами со счетом 3:0. Также с аналогичным результатом коллектив одолел «Цинциннати». Эти два результата разбавляет поражение на выезде от «Торонто» (1:2).

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«Филадельфия» имеет 5-матчевую серию побед на домашнем стадионе. За этот отрезок команда пропустила всего два гола. В двух последних она не давала сопернику забить.

«Монреаль Импэкт»

Гости набрали 20 очков. У них дела идут не совсем хорошо, хотя в прошлой игре им удалось прервать безвыигрышную серию, состоящую из пяти поединков — 4 поражения и одна ничья.

Речь идет об игре с «Коламбусом» на выезде, в которой «Монреаль Импэкт» выиграл 2:1. Ранее коллектив уступил «Нью-Йорк Ред Буллс» 4:1 и «Нью-Инглэнд Революшн» 3:1. В игре с «Чикаго Файр» была результативная ничья 2:2.

«Сине-бело-черные» проиграли в трех из пяти выездов. Команда пропускала в пяти выездных встречах подряд, причем не менее двух голов за игру.

Прогноз и ставка

Букмекеры выставили победу «Филадельфии» за 1.52, тогда как на победу гостей они предлагают коэффициент 5.50. На ничью они поставили 4.60.

«Юнион» выиграли два последних домашних матча против «Импэкт». В прошлый раз команды разошлись результативно, при этом победу отпраздновали хозяева со счетом 4:1.

«Темно-синие» достаточно хорошо выступают дома и вдобавок ко всему не так уж и много пропускают. Ставим на то, что «Филадельфия» победит и тотал будет больше 2.5. Коэффициент составляет 1.78. 0