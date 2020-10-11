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    Поможет ли Роналду Португалии избежать поражения на «Стад де Франс»?

    Франция — Португалия. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч футбольной Лиги наций 11 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Франция — Португалия
    Криштиану Роналду
    В воскресенье, 11 октября, сборная Франции на своем поле примет команду Португалии в рамках Лиги наций. Встреча лиги А группы 3, которая пройдет на «Стад де Франс», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Франция — Португалия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 11 Октября 2020 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 21:45 Португалия Португалия
  • Лиссабон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
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    Франция

    Сборная Франции успешно прошла отборочный цикл Евро-2020, став победителем группы H, где опередила Турцию, Исландию, Албанию, Андорру и Молдову.

    «Синие» в десяти матчах одержали восемь побед, а единственное поражение потерпели в гостях от Турции (0:2).

    В текущей Лиге наций подопечные Дидье Дешама стартовали с побед над командами Швеции (1:0) и Хорватии (4:2).

    Несколько дней назад в контрольной встрече французы разгромили Украину (7:1), игравшую ослабленным составом из-за выявленного коронавируса у футболистов «Шахтера».

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    За саму Францию из-за Covid-19 не сыграет Лео Дюбуа. Травму получил Блез Матюиди.

    Португалия

    Сборная Португалии тоже вышла в финальную часть Евро-2020, но в своей отборочной группе B она заняла лишь второе место, пропустив вперед Украину, которой проиграла на выезде (1:2).

    В нынешней Лиге наций команда Фернанду Сантуша, как и Франция, стартовала с двух побед — дома была повержена Хорватия (4:1), а в гостях — Швеция (2:0).

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    • В октябрьском товарищеском матче против Испании португальцы сыграли вничью (0:0), играя в Лиссабоне.

    У Португалии на карантине находится Жозе Фонте. Среди травмированных значатся Мариу Руй, Андре Гомеш и Жоау Мариу.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Франции — 2.05, победа сборной Португалии — 3.80, ничья — 3.30.

    Позитивной новостью для «трехцветных» является возвращение Килиана Мбаппе, отбывшего свой карантин. Его присутствие на поле сделает атаку французов еще более грозной.

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    Португальцам же в основном придется полагаться на своего капитана Криштиану Роналду, который, как мы знаем, сохраняет прекрасную форму и часто забивает за национальную команду.

    Поскольку уровень атакующих игроков будет превосходить уровень обороны, мы бы присмотрелись к ставке на общее количество голов. Наш прогноз — «тотал больше 2» за 1.76.

    Также подчеркнем, что Франция не проигрывала Португалии ни в одном матче с 1984 года. Вот почему ставка «Франция не проиграет и тотал больше 1,5» за 1.81 тоже имеет смысл. 0

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    Франция — Португалия. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч футбольной Лиги наций 11 октября 2020 года. Прогноз на Франция — Португалия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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