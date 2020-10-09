«Текстильщик» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч ФНЛ 9 октября 2020 года

В пятницу, 9 октября, в рамках 14-го тура розыгрыша первой российской лиги «Текстильщик» в домашней встрече сразится с «Крыльями Советов». Игра начнется в 14:00 по Москве. Прогноз на «Текстильщик» — «Крылья Советов».

«Текстильщик»

По итогам 13-ти туров «Текстильщик» с 16 набранными очками находится на 15-м месте в турнирной таблице ФНЛ, опережая всего на два пункта зону вылета.

У ивановцев сейчас ужасная серия в чемпионате, в которой они проиграли в последних четырех играх первенства, забив за этот период всего лишь один гол.

На своей территории они были повержены «Спартаком-2» (0:2) в минувшем туре, а перед эти в гостях потерпели фиаско от брянского «Динамо» (0:1), «Нефтехимика» (0:4) и «Алании» (1:3).

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Домашняя статистика у «Текстильщика» 16-я в лиге. В шести играх команда дважды победила, три раза сыграла вничью и раз уступила, разница мячей — 6:6.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» расположились на четвертой строке в турнирной таблице ФНЛ, имея в своей копилке 26 баллов. От второй позиции самарцев отделяет лишь два очка.

«Волжане» набрали хороший ход, выиграв в последних шести играх при одном ничейном результате, расписав тур тому назад выездную мировую с «Нефтехимиком» (1:1).

В победных встречах «Крылышки» сохранили свои ворота на замке, забив в них 19 мячей. В минувшем игровом дне они в родных стенах переиграли «Аланию» со счетом 2:0.

У «Крыльев Советов» выездная статистика шестая в лиге. В шести проведенных играх команда трижды выиграла при одной ничьей и двух поражениях, разница мячей — 11:7.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.67.

На викторию «Текстильщика» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.70

Самарцы, которые набрали превосходную форму, наверняка вновь добудут три очка. Ставим в этом поединке на викторию гостей. 0