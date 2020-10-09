«Оренбург» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 9 октября 2020 года

«Оренбург»
«Оренбург» последние четыре матча в рамках первой российской лиги завершил вничью. В минувшем туре «бело-синие» в Москве расписали мировую с «Велесом» (1:1), а перед эти дома не смогли обыграть «Балтику» — 2:2.
Серия мировых позволила «газовикам» остаться во главе турнирной таблицы ФНЛ, но преследователи теперь находятся всего на расстоянии одного балла.
Перед этой ничейной чехардой подопечные Марцела Лички выиграли шесть встреч подряд с учетом всех турниров, пропустив за этот период лишь два гола.
В родных стенах «Оренбург» в текущем первенстве первой лиги выиграл четыре встречи при трех мировых исходах, разница мячей — 11:4.
«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» после 13 туров идет на 12 месте в турнирной таблице, имея в своей копилке 17 очков, опережая зону вылета всего на три пункта.
Дальневосточники последний раз побеждали в первенстве месяц тому назад, когда в родных стенах одолели тольяттинский «Акрон» со счетом 2:0.
После того «армейцы» в рамках первенства трижды проиграли и два раза сыграли вничью, одна из которых была в минувшем туре дома с «Чайкой» — 0:0.
Вне родных стен хабаровчане выступают крайне неудачно, выиграв одну игру при пяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 6:11.
Последний раз эти коллективы играли между собой в 2017 году в плей-офф за место в РПЛ. И тогда обе игры завершились по 0:0, а серию пенальти выиграли дальневосточники.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Оренбурга» — 1.47, победа «СКА-Хабаровск» — 4.40, ничья — 3.64.
Уж очень слабо дальневосточники играют вне родных стен. Прогнозируем, что «газовики» прервут серию ничьих, обыграв дома «армейцев» с разницей в несколько мячей.
Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1). 0