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    «Оренбург» прервет серию мировых?

    «Оренбург» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 9 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «СКА-Хабаровск»
    Футболист «Оренбурга»
    В пятницу, 9 октября, в 14-м туре первенства первой российской лиги в Оренбурге одноименная команда на стадионе «Газовик» сыграет со «СКА-Хабаровск». Игра начнется в 16:00 по Москве. Прогноз на «Оренбург» — «СКА-Хабаровск».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Октября 2020 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 16:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 6.10
  • Ставка!
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    «Оренбург»

    «Оренбург» последние четыре матча в рамках первой российской лиги завершил вничью. В минувшем туре «бело-синие» в Москве расписали мировую с «Велесом» (1:1), а перед эти дома не смогли обыграть «Балтику» — 2:2.

    Серия мировых позволила «газовикам» остаться во главе турнирной таблицы ФНЛ, но преследователи теперь находятся всего на расстоянии одного балла.

    Перед этой ничейной чехардой подопечные Марцела Лички выиграли шесть встреч подряд с учетом всех турниров, пропустив за этот период лишь два гола.

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    В родных стенах «Оренбург» в текущем первенстве первой лиги выиграл четыре встречи при трех мировых исходах, разница мячей — 11:4.

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» после 13 туров идет на 12 месте в турнирной таблице, имея в своей копилке 17 очков, опережая зону вылета всего на три пункта.

    Дальневосточники последний раз побеждали в первенстве месяц тому назад, когда в родных стенах одолели тольяттинский «Акрон» со счетом 2:0.

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    • После того «армейцы» в рамках первенства трижды проиграли и два раза сыграли вничью, одна из которых была в минувшем туре дома с «Чайкой» — 0:0.

    Вне родных стен хабаровчане выступают крайне неудачно, выиграв одну игру при пяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 6:11.

    Последний раз эти коллективы играли между собой в 2017 году в плей-офф за место в РПЛ. И тогда обе игры завершились по 0:0, а серию пенальти выиграли дальневосточники.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Оренбурга» — 1.47, победа «СКА-Хабаровск» — 4.40, ничья — 3.64.

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    Уж очень слабо дальневосточники играют вне родных стен. Прогнозируем, что «газовики» прервут серию ничьих, обыграв дома «армейцев» с разницей в несколько мячей.

    Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1). 0

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    «Оренбург» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 9 октября 2020 года. Прогноз на «Оренбург» — «СКА-Хабаровск». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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