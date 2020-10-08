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    «Сан-Хосе» продлит серию «Ванкувера»?

    «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Ванкувер Уайткэпс». Прогноз (к. 2.26) и ставки на МЛС 8 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Ванкувер Уайткэпс»
    «Сан-Хосе Эртквейкс» может выиграть третий матч кряду
    «Сан-Хосе Эртквейкс» встретится на своем поле с «Ванкувер Уайткэпс» в рамках очередного матча чемпионата МЛС. Матч состоится 8 октября, начало — в 5:30 мск. Прогноз на «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Ванкувер Уайткэпс».

    «Сан-Хосе Эртквейкс»

    «Сан-Хосе» в конце сентября прервал свою ужасную серию без побед. «Эртквейкс» не могли выиграть в девяти матчах кряду. Ужас.

    Но в двух предыдущих матчах «Сан-Хосе» набрал шесть очков. Сначала «Эртквейкс» одержали победу над «Лос-Анджелесом», а затем выиграли у еще одной команды из Лос-Анджелеса — у «Гэлакси».

    Благодаря этим победам «Сан-Хосе» закрепился на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции и до сих пор сохраняет неплохие шансы на попадание в плей-офф.

    «Ванкувер Уайткэпс»

    Тем временем «Ванкувер» снова взялся за старое. В первой половине «Уайткэпс» выиграли три из четырех матчей, но после этого что-то снова пошло не так.

    На данный момент серия поражений «Ванкувера» составляет три матча. Клуб из Канады проиграл «Лос-Анджелесу», «Портленду» и «Сиэттлу», пропустив в общей сложности десять мячей.

    «Ванкувер» занимает предпоследнее место в Западной конференции. Но самое удивительное, что «Уайткэпс» все еще не потеряли шансы на выход в плей-офф.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что «Сан-Хосе» — явный фаворит предстоящего матча. На победу хозяев поля можно поставить за 1.53, на ничью за 4.65, а на «Ванкувер» — за 5.55.

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    Интересная особенность матчей между «Сан-Хосе» и «Ванкувером» заключается в том, что они, как правило, получаются результативными, иногда даже чересчур. Например, несколько месяцев «Эртквейкс» выиграли со счетом 4:3.

    Ставка — общий тотал матча больше 3,5 за 2.26. Вроде «Сан-Хосе» действительно фаворит, матч на его поле, но это МЛС — тут сенсации на каждом шагу. Поэтому лучше не рисковать, тем более коэффициент на победу хозяев явно занижен. 0

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    «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Ванкувер Уайткэпс». Прогноз (к. 2.26) и ставки на МЛС 8 октября 2020 года. Прогноз на «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Ванкувер Уайткэпс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.26
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