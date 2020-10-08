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    Закрепится ли «Коламбус Крю» на первом месте в Востоке?

    «Коламбус Крю» — «Монреаль Импэкт». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч MLS 8 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Коламбус Крю» — «Монреаль Импэкт»
    Педру Сантуш
    В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Коламбус Крю» сыграет с «Монреаль Импэкт». Матч пройдет на «Мафре Стэдиум» 8 октября. Начало встречи — в 02:30 мск. Прогноз на «Коламбус Крю» — «Монреаль Импэкт».

    «Коламбус Крю»

    Команда из Колумбуса, штат Огайо, в 15 матчах чемпионата набрала 31 очко. На данный момент она занимает первое место в Восточной конференции.

    В последних пяти поединках регулярного сезона «Коламбус Крю» победил всего два раза. Еще дважды он сыграл вничью, а в одном матче потерпел поражение.

    12 сентября «бригада» расписала мировую с «Чикаго Файр» (2:2), а затем были победы над «Нэшвиллом» (2:0) и «Миннесотой» (2:1).

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    В следующем матче подопечные Калеба Портера влетели «Торонто» (1:3). Октябрьские выступления «Коламбус Крю» начал с ничейной встречи с «Далласом» (2:2).

    «Монреаль Импэкт»

    Канадский футбольный клуб из провинции Квебек идет девятым в таблице Восточной конференции. В 15 играх команда смогла набрать 17 очков.

    С 17 сентября и по сегодняшний день «Монреаль» не побеждал. В пяти недавних встречах в MLS сине-бело-черные потерпели 4 поражения.

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  • 05/10/2020

    • Команда под руководством Тьерри Анри неудачно сыграла с «Ванкувером» (1:3), «Филадельфией Юнион» (1:4), «Нью-Инглэнд Революшн» (1:3) и «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:4).

    А 4 октября «Монреаль Импэкт» дома принимал «Чикаго Файр». В данном поединке канадцы разошлись с соперниками миром (2:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Коламбус Крю» в грядущем матче оценивается в 1.45, на ничью букмекеры предлагают коэффициент 4.84, а на победу «Монреаля Импэкт» — 6.60.

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    На данном этапе регулярного первенства канадцы демонстрируют плохие результаты и пропускают очень много голов.

    У себя дома «бригада» не упустит шанс закрепиться на позиции лидеров. Наши прогноз и ставка — «Коламбус Крю» забьет в обоих таймах с коэффициентом 2.12. 0

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    «Коламбус Крю» — «Монреаль Импэкт». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч MLS 8 октября 2020 года. Прогноз на «Коламбус Крю» — «Монреаль Импэкт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12
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