«Милан» — «Специя». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Серии А 4 октября 2020 года

В третьем туре чемпионата Италии «Милан» будет принимать «Специю». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 4 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Милан» — «Специя».

«Милан»

Новый сезон начался для миланской команды с квалификации Лиги Европы. На стадии четвертьфинала красно-черные обыграли «Шемрок Роверс» (2:0).

А 21 сентября «Милан» провел первый поединок в Серии А. На стадионе «Сан-Сиро» подопечные Стефано Пиоли победили «Болонью» (2:0).

Затем была встреча в полуфинале квалификации ЛЕ, в которой «нерадзурри» не без проблем прошли норвежский клуб «Буде/Глимт» (3:2).

Календарь и таблица Серии А

Во втором туре итальянского первенства «дьяволы» одержали верх над «Кротоне» (2:0), а в финальной встрече квалификации они одолели «Риу Аве» в невероятно напряженной серии пенальти (1:1, 9:8).

«Специя»

Команда из одноименного города билась за путевку в элиту итальянского футбола в плей-офф Серии В. В полуфинале этот коллектив встретился с «Кьево».

В первой игре «Специя» уступила в гостях (0:2), но в родных стенах она сумела победить (3:1). А в финале плей-офф «орлята» сошлись с «Фрозиноне».

В первом матче подопечные Винченцо Итальяно выиграли (1:0), а в ответке его команда уступила (0:1), но в итоге попала в Серию А благодаря выездному голу.

В дебютной игре чемпионата Италии «Специя» была разгромлена «Сассуоло» (1:4), однако во втором туре «орлята» победили «Удинезе» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Милана» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.30, на ничью — 6.05, а на победу «Специи» — 11.0.

В текущем сезоне команда Стефано Пиоли намерена бороться минимум за место в зоне Лиги чемпионов.

Поэтому терять очки на старте сезона в матчах с клубами, которые явно слабее, красно-черным не стоит. Наши прогноз и ставка — победа «Милана» с форой -1.5 за 1.84. 0