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    Как сыграет «Лудогорец» в Бресте?

    «Динамо» Брест — «Лудогорец». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Брест — «Лудогорец»
    Клаудиу Кешеру
    В квалификации Лиги Европы «Динамо» Брест будет принимать «Лудогорец». Игра пройдет в спорткомплексе «Брестский» 1 октября. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Динамо» Брест — «Лудогорец».

    «Динамо» Брест

    Свой квалификационный путь белорусская команда из Бреста начала в Лиге чемпионов. На старте отборочного цикла она разгромила «Астану» (6:3).

    Затем в Лиге чемпионов «Динамо» Брест одержало верх над «Сараево» (2:1). После победы в 1/4 квалификации была игра в Кубке Белоруссии, в которой «южане» прошли «Мелиоратор Житковичи» (3:0).

    Позже в чемпионате страны подопечные Сергея Ковальчука раскатали «Динамо» Минск (4:2), а в квалификации ЛЧ они уступили «Маккаби» Тель-Авив (0:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В двух следующих встречах домашнего первенства «Динамо» Брест переиграло «Энергетик-БГУ» (2:1) и БАТЭ (4:2). В таблице чемпионата сине-белые занимают седьмое место.

    «Лудогорец»

    Болгарский клуб из Разграда также принимал участие в квалификации ЛЧ, но 26 августа эта команда дома проиграла «Мидтьюлланну» (0:1).

    После вылета из Лиги чемпионов «Лудогорец» победил «Этыр» в чемпионате страны (2:0), а позже он разгромил «Созополь» в товарищеской встрече (4:0).

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    • В следующем матче домашнего первенства подопечные Павела Врба одержали верх над «Локомотивом Пловдив» (3:1).

    Затем «Лудогорец» переиграл «Локомотив Горна» в контрольном поединке (2:1), а в Первой лиге «орлы» расписали мировую с «ЦСКА София» (2:2) и одолели «Берое» (2:0). В чемпионате страны команда лидирует с 16 очками.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Брест в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.96, на ничью — 3.62, а на победу «Лудогорца» — 1.90.

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    В родных стенах «Бресты» дадут бой клубу из Болгарии, но гости все же попытаются пройти непростых соперников.

    Наши прогноз и ставка — «Лудогорец» не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.60. 0

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    «Динамо» Брест — «Лудогорец». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года. Прогноз на «Динамо» Брест — «Лудогорец». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.60
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