«Астон Вилла» — «Сток Сити». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Кубка лиги 1 октября 2020 года

В рамках 1/8 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» примет «Сток Сити» на стадионе «Вилла Парк». Команды проведут встречу 1-го октября. Стартовый свисток будет дан в 21:00 по мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Сток Сити».

«Астон Вилла»

В Кубке Лиги «Астон Вилла» уже прошла две стадии. Команде Дина Смита удалось обыграть «Бертон» со счетом 3:1 и «Бристоль Сити» со счетом 3:0.

Команда в новом чемпионате Англии пока провела два матча, так как игра 1-го тура против «Манчестер Сити» была перенесена.

Во 2-м туре «Вилланы» на своем поле обыграли «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0. В 3-м туре они разгромили на выезде «Фулхэм» (3:0).

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Победная серия команды в новом сезоне насчитывает четыре матча. С учетом товарищеских встреч она достигает шесть игр.

«Сток Сити»

По итогам прошлого сезона «Сток Сити» занял 15 позицию в Чемпионшипе. Команда на восемь очков опередила зону вылета.

Клуб уже прошел два раунда Кубка Лиги, переиграв «Блэкпул» (0:0) по пенальти. В еще одном матче он разошелся миром в 1-м туре Чемпионшипе против «Миллуолла» (0:0).

Коллектив знает только одно поражение на старте текущего сезона в пяти поединках. В них он также одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.

Единственная неудача пришлась на матч Чемпионшипа против «Бристоль Сити» (0:2). По итогам трех туров клуб идет на 15-м месте с четырьмя очками.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

Успех гостей оценивается в 4,80, ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — «Астон Вилла» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00. 0