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    Сможет ли «Омония» размочить «Олимпиакос»?

    «Омония» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Лиги чемпионов 29 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Омония» — «Олимпиакос»
    Матье Вальбуэна
    Во вторник, 29 сентября, в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сыграют кипрская «Омония» и греческий «Олимпиакос». Игра, которая пройде в Никосии, начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Омония» — «Олимпиакос».

    «Омония»

    В первом поединке этих команд домашнюю викторию праздновал «Олимпиакос», забивший два безответных гола в ворота «Омонии», т.с греки сделали весомую заявку на выход в групповую стадию.

    До этого этапа клуб из Никосии убрал со своего пути три клуба, не закончив ни одной игры в основное время. В первом раунде квалификации он на выезде одолел клуб «Арарат-Армению» (1:0 ОТ).

    Затем настал черед польской «Легию», которая также была переиграна по итогам экстра-тайма, но было забито два гола (2:0 ОТ). На предыдущей стадии «зелено-белые» только в послематчевой лотерее одолели сербскую «Црвена Звезду» (1:1, пен 4:2).

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    • В чемпионате Кипра, где сыграно четыре тура, «Омония» выиграла две игры при двух мировых, и идет на четвертой позиции в турнирной таблице.

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос», сделавший по итогам прошлого сезона на родине золотой дубль, стартовал в этой Лиге чемпионов только с данного раунда.

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    • Помимо игры против «Омонии» (2:0), клуб из Пирей выиграл еще три игры на внутренней арене, сохранив во всех этих встречах свои ворота на замке.

    В прошлом сезоне «легенды» играли на групповой стадии Лиги чемпионов в одной компании с «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Црвеной Звездой», заняв там третье место с 4 набранными очками.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Перебравшись в Лигу Европы «Олимпиакос» на стадии 1/16 финала выбил лондонский «Арсенал» (0:1 и 2:1 ОТ), но затем был остановлен «Вулверхэмптоном» (1:1 и 0:1).

    Между собой оппоненты провели всего две встречи, которые выиграли греки — 3:0 и 2:0.

    Прогноз на «Омония» — «Олимпиакос»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Олимпиакоса» — 1.88, победа «Омонии» — 4.30, ничья — 3.54.

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    Проход: «Олимпиакоса» — 1.01; «Омонии» — 21.00.

    «Олимпиакос» еще в новом сезоне не пропускал, но на Кипре это вполне может случится, однако греки не должны уйти с поля без своего забитого мяча. Наши прогноз и ставка на эту встречу — обе забьют: да. 0

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    «Омония» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Лиги чемпионов 29 сентября 2020 года. Прогноз на «Омония» — «Олимпиакос». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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