«Кальяри» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 26 сентября 2020 года

В субботу, 26 сентября, «Кальяри» на своем поле примет «Лацио» в рамках второго тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Сардиния Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Кальяри» — «Лацио».

«Кальяри»

Сезон 2019/20 «Кальяри» завершил на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии с 45 очками. Команда не претендовала на зону еврокубков, но и от зоны вылета оторвалась сразу на 10 баллов.

В межсезонье «сардинцы» провели два товарищеских матча, в которых обыграли «Ольбию» (1:0) и разошлись миром с «Ромой» (2:2).

В первом туре нового сезона подопечные Эусебио Ди Франческо в гостях сыграли вничью с «Сассуоло» (1:1), пропустив единственный гол за три минуты до конца основного времени.

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После травм у «Кальяри» восстанавливаются Гастон Перейро, Альберто Черри и Джузеппе Чоччи.

«Лацио»

«Лацио» в прошлом сезоне Серии А финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице. Набрав 78 очков, римляне завоевали путевку в Лигу чемпионов.

В последних товарищеских матчах «орлы» выиграли у «Падовы» (1:0), «Виченцы Виртус» (3:2) и «Фрозиноне» (1:0), а также сыграли вничью с «Триестиной» (2:2) и «Беневенто» (0:0).

На прошлой неделе в первом туре сезона 2020/21 команда Симоне Индзаги должна была сыграть с «Аталантой», но в итоге встречу перенесли на 30 сентября.

Календарь и таблица Серии А

Среди травмированных у «Лацио» значатся Луис Фелипе, Сенад Лулич и Ведат Мурики.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лацио» — 1.69, победа «Кальяри» — 5.20, ничья — 4.00.

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Обе команды сохранили костяк во время краткосрочного летнего перерыва, поэтому особых изменений в игре ждать не стоит.

В прошлом сезоне «орлы» дважды выиграли у «Кальяри» с одинаковым счетом 2:1, но в этот раз «сардинцы», как нам кажется, способны зацепиться за ничью.

Товарищеские матчи — это важно, но только по ним судить о форме «Лацио» сложно. Римлянам только предстоит влиться в игру, тогда как подопечные Эусебио Ди Франческо уже закалились в игре с «Сассуоло». Наш прогноз — «победа "Кальяри" с форой +1» за 1.74.

Также можно попробовать ставку «тотал голов меньше 3» за 1.82. Эксперты ждут результативной игры, однако мы считаем, что она будет довольно осторожной. 0