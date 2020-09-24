«Вольфсбург» — «Десна» Чернигов. Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 24 сентября 2020 года

24 сентября в третьем раунде квалификации немецкий «Вольфсбург» дома примет украинскую «Десну» из Чернигова. Встреча начнется в 21:15 по мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Десна» Чернигов.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» в прошлом сезоне финишировал в турнирной таблице чемпионата Германии на седьмом месте, которое дало путевку в Лигу Европы.

«Волки» в минувшем розыгрыше второго по значимости еврокубка добрались до 1/8 финала, где были дважды биты другим представителем Украины — донецким «Шахтером» (1:2 и 0:3).

В прошлом раунде Лиги Европы «зелено-белые» не испытали никаких проблем с «Кукеси» из Албании, разгромив соперника на его поле со счетом 4:0.

На внутренней арене «Вольфсбург» сперва в Кубке Германии в гостях одержал крупную викторию над «Фюрстенвальде» (4:1), а затем в первом туре Бундеслиги дома расписал мировую с «Байером» (0:0).

«Десна» Чернигов

«Десна» в прошлом сезоне в чемпионате Украины стала четвертой, отстав от второго киевского «Динамо» всего на три очка. Таким образом, она получила право дебютировать в еврокубках.

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В короткое межсезонье черниговцы провели три контрольные встречи, во всех которых одерживали виктории с общим счетом 13:4. В УПЛ после трех туров коллектив с пятью очками занимает в турнирной таблице шестую строчку.

Стартовали «сине-белые» волевой домашней викторией над «Зарей» со счетом 3:1, после чего поделили очки в гостях с киевским «Динамо» (0:0) и «Ингульцом» (1:1).

Прогноз на «Вольфсбург» — «Десна» Чернигов

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вольфсбурга» — 1.20, победа «Десны» — 16.00, ничья — 6.60.

Проход: «Вольфсбурга» — 1.07; «Десны» — 8.70.

Безусловным фаворитом является более именитый «Вольфсбург», который к этому еще и играет дома, но «Десна» так проста не дастся на милость сопернику из Германии. Прогнозируем в этой встрече победу «волков», но с обоюдными обменами результативными ударами.

Наша ставка на эту игру — П1 + обе забьют. 0