«Мура 05» — ПСВ. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы словенский клуб «Мура 05» 24 сентября дома сыграет с нидерландским ПСВ из Эйндховена. Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Мура 05» — ПСВ.

«Мура 05»

В этом розыгрыше Лиги Европы «Мура 05» преодолела уже два этапа квалификации. В обоих этих матчах словенцы одержали две крупные «сухие» виктории.

В первом раунде отбора второго по рангу еврокубка клуб из Мурска-Собота на выезде разделался с эстонским «Калью» со счетом 4:0, а на следующем этапе разгромил дома датский «Орхусом» — 3:0.

Отметим, что с начала сезона «черно-белые» не проиграли ни разу, выиграв пять из шести официальных матчей, и до сих пор не пропустив ни одного гола.

С учетом прошлого сезона команда не проигрывает уже 11 встреч подряд, победив в семи встречах при четырех ничьих.

ПСВ

ПСВ только с этого этапа возьмет старт в Лиги Европы. В прошлом сезоне, как и в этом, он стартовал с третьего отборочного раунда и смог пробиться в групповой турнир. В компании с «Русенборгом», «Спортингом» и ЛАСКом эйндховенцы стали третьими.

Все прогнозы на Лигу Европы

При подготовке к новому сезону «красно-белые» провели семь товарищеских игр, выиграв в трех из них при трех мировых исходах и одном фиаско.

В чемпионате Нидерландов ПСВ поучаствовал уже в двух поединках. Сначала он обыграл «Гронинген» (3:1) в гостях, а в минувшие выходные выиграл у «Эммена» (2:1) дома.

Прогноз на «Мура 05» — ПСВ

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа ПСВ — 1.34, победа «Муры» — 9.00, ничья — 5.50.

Проход: ПСВ — 1.13; «Муры» — 5.80.

Хотя у словенцев и длительная беспроигрышная серия, но уровень их соперников был не особо высок. Прогнозируем, что эйндховенцы победят с разницей в несколько мячей. Ставим в этой игре на гостей с форой -1,5. 0