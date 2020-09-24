«КИ Клаксвик» — «Динамо» Тбилиси. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 24 сентября 2020 года

В четверг, 24 сентября, фарерский «КИ Клаксвик» на своей арене сыграет в третьем раунде квалификации с грузинским «Динамо» из Тбилиси. Встреча начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Динамо» Тбилиси.

«КИ Клаксвик»

«КИ Клаксвик» начал эту еврокомпанию в Лиге чемпионов, где на первом раунде отбора только из-за коронавируса обнаруженного у футболистов «Слована» из Братиславы прошел дальше.

На следующем этапе «сине-белые» были выбиты швейцарским «Янг Бойз», проиграв бернцам на их территории со счетом 1:3. Переместившись рангом ниже они по итогам жеребьевки миновали вторую стадию отбора и попали сразу в третью.

Непосредственно перед этой игрой КИ в чемпионате Фарер не смог обыграть в выездной встрече одного из аутсайдеров лиги, сыграв 0:0. В турнирной таблице команда идет второй.

«Динамо» Тбилиси

«Динамо» из Тбилиси также оказалось в Лиге Европы из чемпионской лиги. На первом этапе самого престижного еврокубка грузины на своей арене неожиданно потерпели фиаско от албанской «Тираны» — 0:2.

На предыдущем этапе ЛЕ грузинский коллектив только благодаря голу в самой концовке игры смог сломить сопротивление валлийского клуба «Коннах Куэй» (1:0).

В своей последней проведенной игре «динамовцы» проиграли в 1/8 Кубка Грузии «Сабуртало» со счетом 0:1. А в национальном первенстве они лидируют, но с небольшим запасом от ближайших преследователей.

Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Динамо» Тбилиси

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Динамо» — 1.80, победа КИ — 4.90, ничья — 3.45.

Проход: «Динамо» — 1.40; КИ — 3.00.

От этого поединка стоит ожидать упорной борьба на каждом участке поля, но с минимумом забитых мячей. Наша ставка на эту игру — ТМ 2,5. 0