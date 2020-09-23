«Аполлон» — «Лех». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 23 сентября 2020 года

В квалификации Лиги Европы «Аполлон» будет принимать «Лех». Игра пройдет на стадионе «Цирион» 23 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Аполлон» — «Лех».

«Аполлон»

В 1/8 квалификации Лиги Европы кипрская команда из города Лимасол на своем поле разгромила «Сабуртало Тбилиси» (5:1).

А затем в четвертьфинале «Аполлон» на выезде встретился с клубом ОФИ. Поединок в Греции завершился минимальной победой бело-синих (1:0).

В чемпионате Кипра подопечные Августи Софрониса успели сыграть в четырех турах. В первом матче «бродячие» расписали мировую с командой «Докса» (1:1).

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Затем были победы над «Эрмисом» (6:0), «Пафосом» (1:0) а «Анортосисом» (3:1). В таблице чемпионата «Аполлон» лидирует с 10 очками в копилке.

«Лех»

На старте квалификационного раунда Лиги Европы польская команда из Познани дома без особых проблем переиграла «Валмиеру» (3:0).

А в четвертьфинале квалификации «Лех» в Швеции встретился с «Хаммарбю». Гостевая игра завершилась уверенной победой польского клуба (3:0).

В чемпионате страны коллектив Дариуша Журава сыграл четырежды. На старте сезона «железнодорожники» уступили «Заглембе» (1:2).

Затем «Лех» расписал мировую с клубами «Плоцк» (2:2) и «Шленск Вроцлав» (3:3). А в недавнем матче подопечные Журава обыграли «Варту» (1:0). В таблице чемпионата команда идет десятой.

Прогноз и ставка

На победу «Аполлона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.28, на ничью — 3.24, а на победу «Леха» — 3.26.

Две равные по силам команды сыграют открыто и обменяются голами. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.78. 0