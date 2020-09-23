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    Игра в городе Лимасол подарит голы

    «Аполлон» — «Лех». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 23 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Аполлон» — «Лех»
    Тимотеуш Пухач
    В квалификации Лиги Европы «Аполлон» будет принимать «Лех». Игра пройдет на стадионе «Цирион» 23 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Аполлон» — «Лех».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 23 Сентября 2020 года
    Аполлон Лимасол
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Аполлон Лимасол 19:00 Лех П Лех П
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    «Аполлон»

    В 1/8 квалификации Лиги Европы кипрская команда из города Лимасол на своем поле разгромила «Сабуртало Тбилиси» (5:1).

    А затем в четвертьфинале «Аполлон» на выезде встретился с клубом ОФИ. Поединок в Греции завершился минимальной победой бело-синих (1:0).

    В чемпионате Кипра подопечные Августи Софрониса успели сыграть в четырех турах. В первом матче «бродячие» расписали мировую с командой «Докса» (1:1).

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    Затем были победы над «Эрмисом» (6:0), «Пафосом» (1:0) а «Анортосисом» (3:1). В таблице чемпионата «Аполлон» лидирует с 10 очками в копилке.

    «Лех»

    На старте квалификационного раунда Лиги Европы польская команда из Познани дома без особых проблем переиграла «Валмиеру» (3:0).

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    • А в четвертьфинале квалификации «Лех» в Швеции встретился с «Хаммарбю». Гостевая игра завершилась уверенной победой польского клуба (3:0).

    В чемпионате страны коллектив Дариуша Журава сыграл четырежды. На старте сезона «железнодорожники» уступили «Заглембе» (1:2).

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    Затем «Лех» расписал мировую с клубами «Плоцк» (2:2) и «Шленск Вроцлав» (3:3). А в недавнем матче подопечные Журава обыграли «Варту» (1:0). В таблице чемпионата команда идет десятой.

    Прогноз и ставка

    На победу «Аполлона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.28, на ничью — 3.24, а на победу «Леха» — 3.26.

    Две равные по силам команды сыграют открыто и обменяются голами. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.78. 0

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    «Аполлон» — «Лех». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 23 сентября 2020 года. Прогноз на «Аполлон» — «Лех». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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