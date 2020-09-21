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    «Астон Вилла» продлит серию «Шеффилд Юнайтед»?

    «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 2.75) и ставки на АПЛ 21 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»
    «Астон Вилла» в прошлом сезоне не забила ни одного мяча в матчах с «Шеффилд Юнайтед»
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках второго тура чемпионата Англии. Матч состоится 21 сентября в Бирмингеме, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Сентября 2020 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 20:00 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.27
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Астон Вилла»

    Для «Астон Виллы» это будет первый матч сезона в АПЛ. Игру против «Манчестер Сити», которая должна была состояться в прошлые выходные, перенесли на другую дату из-за участия «горожан» в еврокубках.

    Благодаря этому

    «Астон Вилла»

    получила дополнительное время на подготовку. И очевидно, что к предстоящему матчу хозяева подойдут в оптимальном состоянии.

    Среди недели «Астон Вилла» успешно стартовала в Кубке английской лиги, выиграв в гостях у «Бертон Альбион» со счеотм 3:1. Один из мячей забил новичок команды Олли Уоткинс, который ранее блистал в составе «Брентфорда» в Чемпионшипе.

    Календарь и таблица АПЛ

    Кроме того, отличился лидер «Астон Виллы» Джейк Грилиш, оставшийся в клубе, несмотря на многочисленные слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед».

    «Шеффилд Юнайтед»

    Тем временем у «Шеффилд Юнайтед» первые матчи сезона не задались. В АПЛ команда Криса Уайлдера стартовала с домашнего поражения от «Вулверхэмптона» со счетом 0:2. Все было решено в дебюте встречи, «волки» забили два мяча уже через шесть минут после стартового свистка.

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    • А еще через несколько дней «Шеффилд Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Бернли» в серии пенальти.

    И тут надо обратить внимание на календарь «Шеффилд Юнайтед»: три матча за восемь дней — это много. Есть опасения, что к ближайшему матчу команда из Шеффилда не успеет восстановиться.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что на победу в данном матче равны. На «Астон Виллу» можно поставить за 2.75, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 2.89.

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    В прошлом сезоне «Астон Вилла» очень старалась, но так и не смогла забить в ворота «Шеффилд Юнайтед» хотя бы один мяч. Домашний матч завершился со счетом 0:0, а в гостях «Вилла» уступила 0:2.

    Сейчас же у хозяев есть прекрасный шанс наконец-то не только распечатать ворота «Шеффилд Юнайтед», но, возможно, и набрать три очка. Третий матч за восемь дней — гостям банально может не хватить сил.

    Победа «Астон Виллы» за 2.75 — будет сложно, но явно не так, как в прошлом сезоне. 0

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    «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 2.75) и ставки на АПЛ 21 сентября 2020 года. Прогноз на «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.75
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