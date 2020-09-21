«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 2.75) и ставки на АПЛ 21 сентября 2020 года

«Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках второго тура чемпионата Англии. Матч состоится 21 сентября в Бирмингеме, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».

«Астон Вилла»

Для «Астон Виллы» это будет первый матч сезона в АПЛ. Игру против «Манчестер Сити», которая должна была состояться в прошлые выходные, перенесли на другую дату из-за участия «горожан» в еврокубках.

Благодаря этому

«Астон Вилла»

получила дополнительное время на подготовку. И очевидно, что к предстоящему матчу хозяева подойдут в оптимальном состоянии.

Среди недели «Астон Вилла» успешно стартовала в Кубке английской лиги, выиграв в гостях у «Бертон Альбион» со счеотм 3:1. Один из мячей забил новичок команды Олли Уоткинс, который ранее блистал в составе «Брентфорда» в Чемпионшипе.

Календарь и таблица АПЛ

Кроме того, отличился лидер «Астон Виллы» Джейк Грилиш, оставшийся в клубе, несмотря на многочисленные слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед».

«Шеффилд Юнайтед»

Тем временем у «Шеффилд Юнайтед» первые матчи сезона не задались. В АПЛ команда Криса Уайлдера стартовала с домашнего поражения от «Вулверхэмптона» со счетом 0:2. Все было решено в дебюте встречи, «волки» забили два мяча уже через шесть минут после стартового свистка.

А еще через несколько дней «Шеффилд Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Бернли» в серии пенальти.

И тут надо обратить внимание на календарь «Шеффилд Юнайтед»: три матча за восемь дней — это много. Есть опасения, что к ближайшему матчу команда из Шеффилда не успеет восстановиться.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что на победу в данном матче равны. На «Астон Виллу» можно поставить за 2.75, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 2.89.

В прошлом сезоне «Астон Вилла» очень старалась, но так и не смогла забить в ворота «Шеффилд Юнайтед» хотя бы один мяч. Домашний матч завершился со счетом 0:0, а в гостях «Вилла» уступила 0:2.

Сейчас же у хозяев есть прекрасный шанс наконец-то не только распечатать ворота «Шеффилд Юнайтед», но, возможно, и набрать три очка. Третий матч за восемь дней — гостям банально может не хватить сил.

Победа «Астон Виллы» за 2.75 — будет сложно, но явно не так, как в прошлом сезоне. 0