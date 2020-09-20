«Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч АПЛ 20 сентября 2020 года

Во втором туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэри» 20 сентября. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Тоттенхэм».

«Саутгемптон»

На старте сезона команда из одноименного города в Лондоне встретилась с «Кристал Пэлас» и потерпела первое поражение (0:1).

На данный момент «Саутгемптон» находится на 15 месте в таблице. После неудачи в АПЛ «святые» проиграли «Брентфорду» в 1/32 финала Кубка лиги (0:2).

Все прогнозы на АПЛ

Минувший сезон подопечные Ральфа Хазенхюттля завершили на 11 строчке в таблице. За 38 поединок его команда заработала 52 очка.

Два последних матча прошлого розыгрыша Премьер-лиги закончились для «Саутгемптона» победами над «Борнмутом» (2:0) и «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

«Тоттенхэм»

В первом туре АПЛ лондонская команда на своем поле проиграла «Эвертону» (0:1). Пока она занимает 14 позицию в турнирной таблице.

17 сентября «Тоттенхэм» сразился с «Локомотивом Пловдив» в квалификации Лиги Европы. Эта игра закончилась для «шпор» победой (2:1).

В прошлом сезоне команда Жозе Моуринью расположилась на 6 месте в зачете АПЛ с 59 очками на счету. А в контрольных встречах в рамках предсезонки лондонцы выиграли трижды.

Победами для «Тоттенхэма» закончились поединки с «Ипсвич Таун» (3:0), «Редингом» (4:1) и «Бирмингемом» (1:0). А 5 сентября «шпоры» проиграли «Уотфорду» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Саутгемптона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.18, на ничью — 3.40, а на победу «Тоттенхэма» — 2.39.

На выезде лондонцы постараются реабилитироваться за потерю очков в первом поединке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1.5 с коэффициентом 2.31. 0