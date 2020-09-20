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    Сколько мячей «Саутгемптон» пропустит дома?

    «Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч АПЛ 20 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»
    Деле Алли и Сон Хын Мин
    Во втором туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэри» 20 сентября. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Сентября 2020 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 14:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Саутгемптон»

    На старте сезона команда из одноименного города в Лондоне встретилась с «Кристал Пэлас» и потерпела первое поражение (0:1).

    На данный момент «Саутгемптон» находится на 15 месте в таблице. После неудачи в АПЛ «святые» проиграли «Брентфорду» в 1/32 финала Кубка лиги (0:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    Минувший сезон подопечные Ральфа Хазенхюттля завершили на 11 строчке в таблице. За 38 поединок его команда заработала 52 очка.

    Два последних матча прошлого розыгрыша Премьер-лиги закончились для «Саутгемптона» победами над «Борнмутом» (2:0) и «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

    «Тоттенхэм»

    В первом туре АПЛ лондонская команда на своем поле проиграла «Эвертону» (0:1). Пока она занимает 14 позицию в турнирной таблице.

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  • 17/09/2020

    • 17 сентября «Тоттенхэм» сразился с «Локомотивом Пловдив» в квалификации Лиги Европы. Эта игра закончилась для «шпор» победой (2:1).

    В прошлом сезоне команда Жозе Моуринью расположилась на 6 месте в зачете АПЛ с 59 очками на счету. А в контрольных встречах в рамках предсезонки лондонцы выиграли трижды.

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    Победами для «Тоттенхэма» закончились поединки с «Ипсвич Таун» (3:0), «Редингом» (4:1) и «Бирмингемом» (1:0). А 5 сентября «шпоры» проиграли «Уотфорду» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Саутгемптона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.18, на ничью — 3.40, а на победу «Тоттенхэма» — 2.39.

    На выезде лондонцы постараются реабилитироваться за потерю очков в первом поединке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1.5 с коэффициентом 2.31. 0

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    «Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч АПЛ 20 сентября 2020 года. Прогноз на «Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.31
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