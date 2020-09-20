«Ювентус» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Серии А 20 сентября 2020 года

В первом туре чемпионата Италии «Ювентус» будет принимать «Сампдорию». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 20 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Сампдория».

«Ювентус»

Минувший сезон в Италии туринская команда в очередной раз завершила на первом месте. В 38 турах она смогла набрать 83 очка, опередив «Интер» на 1 балл.

Однако в трех матчах из четырех последних «Ювентус» проиграл. Сперва подопечные Маурицио Сарри потерпели поражение от «Удинезе» (1:2).

Затем «Старая синьора» одержала верх над «Сампдорией» (2:0), после чего уступила «Кальяри» (0:2) и «Роме» (1:3).

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7 августа «бьянконери» победили «Лион» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2), но по сумме двух матчей (2:2) вылетели из еврокубков. После этого Андреа Пирло сменил Сарри на посту главного тренера.

«Сампдория»

В сезоне 2019/2020 команда из Генуи финишировала 15 в чемпионате. Набрав 42 очка, она опередила соперников из красной зоны на 7 пунктов.

В последних четырех турах Серии А «Сампдория» не побеждала. В этих встречах команда Клаудио Раньери проиграла «Дженоа» (1:2), «Ювентусу» (0:2) и «Милану» (1:4), а также разошлась миром с «Брешией» (1:1).

В предсезонке «Дория» сыграла трижды. Один матч закончился ничьей в противостоянии с «Алессандрией» 5 сентября (2:2).

На следующий день «Сампдория» одержала верх над «Дертоной» (3:0), а затем подопечные Раньери легко справились с «Пьяченцой» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Ювентуса» в игре первого тура Серии А букмекеры предлагают котировку 1.28, на ничью — 6.10, а на победу «Сампдории» — 12.0.

Наши прогноз и ставка — «Ювентус» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.95. 0