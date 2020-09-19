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    «Вердер» и «Герта» расщедрятся на голы?

    «Вердер» — «Герта». Прогноз (к. 1.79) и ставки на Бундеслигу 19 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Герта»
    В прошлом сезоне оба матча между «Вердером» и «Гертой» завершились вничью
    Бременский «Вердер» встретится с берлинской «Гертой» в стартовом туре чемпионата Германии. Матч состоится 19 сентября в Бремене, начало — в 16:30 мск. Прогноз на «Вердер» — «Герта».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Сентября 2020 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 16:30 Герта Герта
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Вердер»

    Бременский клуб чудом спасся от вылета из первой Бундеслиги по итогам прошлого сезона. «Вердеру» пришлось даже играть в своеобразном плей-офф за место в элите.

    «Музыканты» по сумме двух матчей выиграли у «Хайденхайма». Хотя на самом деле, обе встречи завершились вничью, но у «Вердера» оказался победителем благодаря правилу выездного гола. В общем, повезло.

    Предстоящий сезон, скорее всего, тоже будет непростым для «Вердера». В конце лета бременский клуб сделал несколько приобретений, но вряд ли эти игроки существенно повлияют на игру команды. В лучшую строну — точно нет.

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    • Правда, позитив все же есть. «Вердер» выиграл все товарищеские матчи. При этом четырех случаях команда не пропустила ни одного мяча. Неплохо даже для товарищеских встреч.

    А еще на этой неделе «Вердер» одержал победу над «Карл Цейсс» из Йены в Кубке Германии. И бременцы снова не пропустили, выиграв со счетом 2:0.

    «Герта»

    Между тем, «Герта» заняла десятое место по итогам прошлого сезона Бундеслиги. Берлинский клуб очень мощно начал отрезок после коронавирусной паузы, набрал в четырех матчах 10 очков, но после этого расслабился, хотя был шанс зацепиться даже за еврокубки.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Перед стартом сезона «Герта» провела несколько неудачных матчей, проиграв «Аяксу», ПСВ Эйндховен и «Гамбургу». Как правило, результаты в товарищеских матчах воспринимаются сдержанно, все-таки это не официальные игры, но в случае с «Гертой», похоже, есть определенная тенденция.

    Команда, по всей видимости, не лучшим образом готова к сезону. «Герта» вылетела из Кубка Германии — уже в первом раунде команда Бруно Лаббадии проиграла «Айнтрахту» из Брауншвейга со счетом 4:5. Пять пропущенных мячей от представителя второй Бундеслиги — это, конечно, серьезный удар по психологии. Но тут еще и очевидно, что у «Герты» явные проблемы в обороне, и за один день их не решить.

    Прогноз и ставка

    И сразу главная мысль — матч явно не для ставок на исход. Проще выиграть в казино, чем ставя на победителя в матче «Вердер» — «Герта». Ситуация абсолютно непредсказуемая.

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    И букмекерская линия только подтверждает это: поставить на победу «Вердера» можно за 2.75, а на «Герту» — за 2.65. Коэффициент на ничью — 3.84. И, кстати, в прошлом сезоне оба между этими командами завершились вничью. Но это так, информация к размышлению.

    Самый оптимальный вариант — ставки на голы. Например, общий тотал матча больше 2,5 за 1.79. Скорее всего, «верх» команды пробьют.

    И более опасный вариант — обе команды забьют во втором тайме за 2.95. После перерыва в матчах Бундеслиги всегда много событий, в том числе забитых мячей. 0

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    «Вердер» — «Герта». Прогноз (к. 1.79) и ставки на Бундеслигу 19 сентября 2020 года. Прогноз на «Вердер» — «Герта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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